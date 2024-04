Millonarios dedicó su triunfo ante el Pereira al Pitirri Salazar

Millonarios derrotó 1-2 al Deportivo Pereira como visitante y dedicó su triunfo a la memoria de Ricardo ‘Pitirri’ Salazar, su gerente deportivo y quien falleció el pasado jueves, luego de sufrir un paro cardíaco. Todo el plantel de jugadores e integrantes del cuerpo técnico estuvieron presentes en la conferencia de prensa para rendir homenaje a Pitirri.

“Todo el plantel de jugadores, cuerpo técnico y directivos queremos hacerle un homenaje, hoy más que nunca. Queremos brindarle a Ricardo este triunfo, hoy está en Bucaramanga con su familia, queremos enviarles mucha fuerza, especialmente a las hijas. Ricardo fue un papá para todos, siendo yo el más viejo, también lo fue para mí. Este puñado de jugadores quiere rendirle un homenaje a nuestro gerente”, comentó Gamero antes de iniciar la charla con los medios de comunicación.

Sobre el juego, reconoció que, pese a dominar los primeros 45 minutos, en la etapa complementaria fue superior el equipo de casa. “Fueron dos tiempos diferentes, un primer tiempo en donde nosotros teníamos que haber hecho más goles con las posibilidades que creamos, ya en el segundo tiempo, Pereira se tomó mucha más confianza y nos hizo retroceder, nos quitó el balón, le decía a Orlando, mi asistente en el minuto 69 que no llegábamos, con la salida de Cataño estuvimos obligados a otros mediocentros, pero me parece que perdimos el balón y no llegábamos. Vinimos a buscar un resultado positivo y gracias a Dios lo conseguimos ante un gran equipo que no regaló nada. Nos llevamos tres puntos que nos dejan seguir soñando”.

El samario explicó su dibujo táctico y formación para este compromiso. “Pereira tenía mucho juego por la mitad, tenía dos falsos nueve como Ibargüen y Cabrera que son jugadores de muy buen pie, pero ahí no teníamos el problema, lo teníamos en los costados con los extremos que fueron contundentes, en el segundo tiempo no los marcamos bien, el gol fue por la mitad, pero vino de un costado. Nos faltó coger el balón y Pereira se veía lento, pero lo hacía para asegurar la pelota y no nos la regaló, por momentos nos defendimos bien, pero al final logramos estos tres puntos, ahora vamos a corregir”.

Finalmente, comentó como buscó reacomodarse en el terreno tras el empate del local en el segundo tiempo. “Uno siempre quiere ganar, pero teníamos que ser inteligentes. El empate también nos servía, llegábamos con un partido en casa. Me di cuenta que mis dos mediocentros tenían amarilla, uno de los dos tenía que salir. Íbamos a jugar con dos delanteros, pero al final optó por sacar a Giraldo, a veces el jugador se molesta, pero luego entiende porque lo hacemos, ya me lo dijo. Cuando entró Moreno Paz nos defendimos mejor”.

Millonarios estará visitando este jueves a Palestino de Chile por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Por su parte, cerrará el Todos Contra Todos el fin de semana en El Campín recibiendo al Boyacá Chicó.