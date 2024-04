En Cali se unieron 40 mil personas a la movilización nacional del 21 de abril

Cali

Aunque la lluvia de la mañana del domingo retrasó un poco la salida de la movilización, la asistencia no dejó de ser multitudinaria. Los asistentes se prepararon con carteles alusivos a su rechazo a las decisiones del presidente Gustavo Petro, una de ellas las intervenciones a las EPS.

Carteles, banderas de Colombia y camisetas blancas, caleños acompañan la macha de este domingo



>>>>>>> 📸: @MesaVillegas



April 21, 2024

Asistieron con camisetas blancas, otras alusivas a la selección Colombia, ondeando la bandera tricolor de nuestro país y vuvuzelas para hacer el mayor ruido posible que representara su insatisfacción.

El recorrido comenzó en el parque Las Banderas en la calle 5 alrededor de las 10:30 de la mañana y quienes estaban al final fueron llegando a la plazoleta de San Francisco alrededor de la 1:00 de la tarde. Se presume que marcharon alrededor de 40 mil personas, quienes permanecieron por un largo rato en la plazoleta, mientras se llevaban a cabo varios discursos.

Finalizó con total normalidad, la manifestación este domingo en Cali



Como estaba previsto los marchantes llegaron a la Plazoleta de San Francisco en el centro de la ciudad



⭕️ https://t.co/m8BqJHTIYz pic.twitter.com/KACN0w9IKn — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) April 21, 2024

Qué expresaron quienes marcharon este 21 de abril

En esta movilización no solo participaron los partidos políticos de oposición, sino aquellos que nada tienen que ver con política y que manifestaron querer un cambio.

”Mi nombre es Soraya estoy en esta marcha por toda Colombia porque necesitamos defender nuestra democracia y nuestra Constitución y debemos enviar un mensaje claro, al Congreso y a las Cortes para que se pongan del lado de la gente (...) soy una ciudadana común y corriente, no pertenezco a ningún grupo político, simplemente adoro mi país”.

En otras opiniones se pide defender la democracia “marcho por mi Colombia queremos democracia, queremos que los guerrilleros no se nos metan al poder”, “tenemos que respetar la democracia y no necesitamos un personaje que realmente no es nadie, no es una persona que está ejerciendo, no es una persona que está dirigiendo es una persona que simplemente se colocó en el puesto de presidente”.

Hay casos específicos en los que se manifiesta el descontento por las medidas que se han tomado en torno a la salud como es el caso de la señora María Eugenia Sánchez, quien trabaja en el sector y explica que los pacientes están teniendo problemas para adquirir sus medicamentos.

“Estoy marchando por el derecho a la salud y a una vida digna que tenemos todos los pacientes de Colombia no solamente los que tienen algún diagnóstico, sino todos. No tenemos el mejor sistema de salud, pero sí, uno que responde a nuestras necesidades. Entonces, cómo vamos a perder esto que hemos logrado durante tantos años solamente por un capricho no es justo (...) acompaño pacientes con enfermedades crónicas y de base, que en este momento están teniendo muchísimas dificultades, porque por todas las intervenciones que ha hecho el gobierno”.

"Hoy estoy marchando por el derecho a la salud y a una vida digna... la reforma a la salud no es la que el gobierno plantea"

María Eugenia Sánchez, manifestante presente este domingo en el Parque de las Banderas



>>>>>> María Eugenia Sánchez, manifestante presente este domingo en el Parque de las Banderas, informa @MesaVillegas pic.twitter.com/PFHY0Knylf — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) April 21, 2024

Entre las opiniones manifiestan el descontento a las intervenciones a las EPS, y otros esperan poder construir un mejor país. “Mi nombre es Manolo Madrid estoy marchando porque estamos en contra de las políticas de Petro (...) la muestra de la salud, como no lo pudo hacer debidamente en el Congreso y con la supuesta mayoría que él tiene, entonces lo está haciendo a pupitrazo limpio, apuro decreto”.

“Héctor Quintero marcho porque quiero que tengamos un país para nuestros hijos, un buen país sin dictaduras (...) llamo a todos los colombianos a que la democracia continúe, que sí acabemos con la corrupción, que es lo que nos tiene destruidos y por eso llegamos hasta acá pero podemos volver a levantarnos”.

Personas de todas las edades, oficios, muchos de ellos del sector salud, personas con discapacidad y hasta gente que nunca en su vida había participado en una marcha, lo hicieron este día en Cali.