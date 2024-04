Policía de Bolívar socializó ante la Asamblea estrategias sobre seguridad de diputados

Cartagena

Para esta sesión de la Asamblea de Bolívar se encontraba invitado el coronel Alejandro Reyes, comandante de la Policía del departamento, con el fin de socializar la estrategia “Pais” y presentar el Plan Padrino.

Debido a un retraso del coronel Reyes, la mayor Jennifer Benavides, jefe del Seccional de Protección y Servicios Especiales, inició la socialización de la estrategia. Informó que esta metodología busca una efectiva atención y protección integral de niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional. Enfatizó que los delitos contra niños, niñas y adolescentes aumentaron un 7% entre 2022 y 2023, siendo los delitos sexuales los más recurrentes.

La mayor Benavides explicó que la patrulla PAIS es un modelo de servicio cuyo objetivo es prevenir y atender la vulneración de niños, niñas y adolescentes. Enumeró los componentes de la iniciativa, como la capacitación del personal, la guía de articulación entre la Policía Nacional e instituciones educativas, y el blog de la convivencia, entre otros. Informó que la estrategia contará con una patrulla en la zona norte enfocada en los municipios del Dique y Montes de María, y otra en la zona sur dirigida a los municipios de la depresión Momposina, Mojana y Loba, con un valor unitario de $615 millones cada una.

Luego, informó sobre el Plan Padrino, que tiene como objetivo establecer criterios y lineamientos institucionales para fortalecer las acciones preventivas de seguridad de diputados y concejales del país. Entre las actividades del Plan se encuentran entrevistas en el lugar de residencia del diputado, llamadas vía celular, charlas de autoprotección, visitas en el lugar de trabajo y coordinación de medidas extraordinarias de seguridad en eventos especiales, entre otras.

El coronel Reyes señaló que la Policía ha enfrentado dificultades para ejercer funciones como fuerza pública, incluyendo la renovación del parque automotor, lo que ha llevado a que muchos municipios estén sin vehículos. Solicitó el apoyo de los diputados para obtener una inversión que permita mitigar estas deficiencias.

Por último, el subintendente Juan Cruz mencionó algunas medidas de autoprotección como no asumir una rutina predecible, no llevar trabajo a casa y no compartir públicamente información sobre los desplazamientos.

El diputado José García (Liberal) se refirió al cabildo abierto de Salud en Cartagena con el Presidente Gustavo Petro, donde el Gobernador, Yamil Arana, se refirió al mal estado del sistema de salud en Bolívar. Sugirió la citación de todos los operadores de los hospitales del departamento para que rindan cuentas sobre su gestión. Expresó la necesidad de luchar para evitar que los hospitales sigan siendo asfixiados por las transferencias tardías de recursos destinados a la red hospitalaria.