No va más la vigilancia en el puente de la variante de Ibagué

Ibagué

Esta semana la empresa que estaba prestando el servicio de vigilancia en el puente de la variante de Ibagué a titulo gratuito, decidió levantar el puesto debido a los costos que genera y a la falta de solidaridad de la ciudadanía.

Según Saúl Guzmán, representante de la empresa que Asves, en los 70 días que brindaron la seguridad a esta estructura, fueron más de 67 personas las que llegaron con una intención de acabar con su vida.

“Siente uno desazón, tristeza, impotencia, dolor en el corazón, muchas cosas se me pasan por la mente, ayer me llamó don Víctor a decirme casi llorando que una persona se había lanzado, precisamente veníamos advirtiendo de la necesidad de una vaca para poder mantener este puesto, pero no, falta amor por el prójimo”, aseguró Guzmán.

Recordemos que el punto de vigilancia tiene un costo superior a los $7 millones mensuales, recursos que eran financiados por este empresario pero que como lo advirtió cuando arrancó con este aporte, iba con la vigilancia hasta que le alcanzara el dinero.

“En esa vaca que queríamos hacer solo recogimos $20 mil, yo dije, que estaba hasta que Dios me lo permitiera o que el bolsillo aguantara, yo soy un empresario pequeño y este costo sostenerlo solo es complejo, pero mire el resultado, en menos de 36 horas de haber levantado el puesto este es el resultado”.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad a la solidaridad para enfrentar esta problemática que está cobrando vidas en la ciudad de Ibagué, hechos que se materializan en el puente de la variante.