Irán descarta, por ahora, retaliaciones porque no ha confirmado que ‘ataque’ sea israelí

Hay confusión y una leve calma en Medio Oriente luego de una noche de leves ataques sobre el sur de Siria y parte de Irán. En Irán las explosiones no se registraron en el suelo sino el el espacio aéreo y según las autoridades no correspondió a ataque con misiles sino a la presencia de objetos voladores.

Altos mandos iraníes comentaron a Reuters que la escala limitada del “ataque” no daría cuenta de un ataque a gran escala sino un intento de infiltración cuya “fuente extranjera no ha sido confirmada” lo que dejaría de lado la posibilidad de un enfrentamiento abierto entre Irán e Israel dado que no se considera que hayan recibido un ataque externo.

Bajo esta consideración, Irán aún no tiene planes para responder el ataque dado que no conoce quién fue el responsable de movilizar lo que serían drones sobre una de sus ciudades. Pese a que se temía de una fuerte confrontación, en Irán el día transcurre con normalidad.

Estados Unidos recibió informes de ataque israelí

Aunque el gobierno iraní dice que no ha confirmado la fuerza extranjera responsable del intento de ataque por medio de su espacio aéreo, Estados Unidos recibió informes de que “Israel llevó a cabo un ataque de represalia dentro de Irán” y por ello restringió los viajes de sus empleados en el país.

Si bien Estados Unidos permitirá que sus autoridades en Israel se muevan entre Tel Aviv, Jerusalén y Be’er Sheva, pide precaución en caso de una retaliación. “El entorno de seguridad sigue siendo complejo y puede cambiar rápidamente según la situación política y los acontecimientos recientes”, dijo la misión estadounidense.

El jefe del Estado Mayor de Israel, teniente general Herzi Halevi, reunido hoy en la sede del Ejército en Tel Aviv para hacer una evaluación de la situación con el Foro del Estado Mayor. EFE/ Ejército Israelí / Ejército Israelí Ampliar

Si bien las autoridades locales estiman que hay una responsabilidad iraní, el Pentágono ha evitado comentar si Israel es responsable o no.

Muestra de capacidad militar israelí

Una publicación hecha por el diario israelí Jerusalem Post indica que fuentes anónimas de alto nivel confirmaron que Israel sí lanzó este ataque contra Irán que debe entenderse como una ‘advertencia’ sobre las capacidades ofensivas que tiene Israel y una señal que tiene que interpretarse como que Israel no busca una guerra regional.

“El mensaje (del ataque) era inequívoco: ‘Esta vez decidimos no atacar sus instalaciones nucleares, pero podría haber sido peor’”, aseguraron las fuentes al periódico.

JERUSALÉN, 18/04/2024.- El Ejército israelí continuó, en el 195 día consecutivo, el bombardeo y los ataques de artillería en el norte y sur de la Franja de Gaza, en esta última zona causando la muerte de al menos siete civiles de una misma familia tras el derribo de su vivienda en Jan Yunis, de donde también se han recuperado otros cuerpos sin vida. Las tropas israelíes informaron este jueves de la muerte, en las últimas horas, de un supuesto alto oficial de Inteligencia de Hamás, identificado como Yussef Rafik Ahmed Shabat y encargado de tareas de seguridad en el ala de inteligencia militar del batallón de Beit Hanoun, norte del enclave. EFE/ Ejército Israelí SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / EJército israelí Ampliar

Pese a la nota de las autoridades estadounidenses y la publicación israelí, el gobierno de Benjamín Netanyahu no se ha adjudicado el uso de drones sobre territorio iraní.