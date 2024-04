Federico Gutiérrez asegura que el Gobierno Nacional planea intervenir a EPM

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, aseguró este viernes 19 de abril, que el Gobierno Nacional está preparando una intervención a Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Según el mandatario, el proceso estaría relacionado con el manejo de la generación y suministro de energía que tiene el Grupo EPM, a través de sus hidroeléctricas y centrales térmicas, en medio de las consecuencias energéticas del fenómeno del niño.

El alcalde Gutiérrez señaló que se requiere claridad por parte del Gobierno, entendiendo que EPM genera el 23% de la energía en el país, a través de centrales como Guatapé, Riogrande II, Las Playas, Ituango, Porce, entre otras.

Además, Empresas Públicas de Medellín maneja embalses destinados al suministro de agua potable, como los que abastecen el 90% del área metropolitana de Medellín, como lo son Piedras Blancas y La Fe.

En diálogo con 10AM Hoy por Hoy, el mandatario local le solicitó al presidente Gustavo Petro que aclare esta situación, pues EPM es una empresa que le aporta mucho no solo a Antioquia, sino a todo el país:

“Es una información que he recibido de una fuente muy seria a lo largo de estos días. Sí me preocupa ver el tono frente a EPM por parte del Gobierno Nacional, EPM es una de las mejores prestadoras de servicios públicos”.

“Si Hidroituango no existiera hoy, Colombia ya estaría en racionamiento”

Según afirmó el alcalde, no existe ninguna razón, ni ningún argumento técnico y legal para intervenir a EPM. Agregó que esto no es algo nuevo, debido a que el jefe de Estado ha venido generando incertidumbre frente a la supuesta emergencia de aguas abajo en el proyecto Hidroituango, si EPM no ejecuta un plan de gestión de riesgo lo más rápido posible.

Frente a esto, Gutiérrez indicó que visitó el proyecto el pasado martes con el gerente de EPM, John Maya y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, quienes constataron que el proyecto avanza eliminando riesgos:

“La satisfacción fue total, este es un proyecto que va en marcha y por supuesto que este proyecto es necesario para el país. Si Hidroituango no existiera hoy Colombia ya estaría en racionamiento, tenemos cuatro generadoras funcionando y vamos por las otras cuatro”.

De acuerdo con el alcalde, este proyecto debo estar listo para el 2027, generando 2.400 megavatios de energía: “No sigan tirando esos globos, ni esas bombas contra Antioquia, contra estas empresas prestadoras de servicios públicos. Yo por eso, quiero advertir que eso no se podría permitir, si lo están pensando, no existiría fundamento alguno”.

Respuesta del MinEnergía

En la misma línea, Gutiérrez manifestó su preocupación por la incertidumbre que hay frente a la emergencia hídrica y energética en el país que ha generado el Gobierno: “Yo espero reunirme hoy mismo con el señor ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, que está hoy en Medellín”.

Al respecto, por medio de su cuenta de X, el ministro de Minas desmintió estos señalamientos y resaltó que desde ayer está trabajando con EPM: “Tal como conversamos, estoy a la espera de nuestra cita esta tarde, para definir estrategias que nos permitan superar unidos esta fase final del fenómeno de El Niño.