EPM advirtió que si no se levanta el paro en tres días podrían apagar Hidroituango

El gerente general de las Empresas Públicas de Medellín, John Maya Salazar, alertó que, si en máximo tres días los operarios de EPM no pueden acceder a la mega obra Hidroituango por el paro que levantaron habitantes del sector, tendrían que apagar las 3 máquinas que producen energía para todo el país, lo que provocaría un posible racionamiento.

Este aviso se dio en una rueda de prensa de EPM donde también indicaron que se instaló una mesa de negociación para atender las peticiones que tienen los manifestantes, relacionadas con actividades económicas, que alegan, se han visto afectadas por la mega obra antioqueña.

Estas son las palabras del gerente de EPM, John Maya Salazar, sobre la situación en Hidroituango: “Dos, tres días máximo podríamos nosotros aguantar sin el cambio de operadores y, más que todo, como le digo, con otro personal importante para el manejo de compuertas, el trabajo subacuático en la plataforma que tenemos allá, que necesitan que los buzos estén asistidos. Llegar a apagar las máquinas de Hidroituango, las tres máquinas que en este momento están funcionando, nos llevaría inmediatamente a un racionamiento”.

Bloqueo de vía en Hidroituango pone en riesgo la generación de energía: EPM

Las solicitudes por las que los manifestantes detuvieron el ingreso de trabajadores de EPM a Hidroituango son: Contrato de rescate de pesca con agro pescadores, proyectos productivos, seguridad territorial y acceso al sitio de pesca, inclusión social en la contratación, humedad relativa que afecta los cultivos y conectividad de las vías.

Esto dijo el señor Maya con respecto a las peticiones de los habitantes del sector: “puntos que son muy negociables, dos de ellos muy difíciles, como les decimos, no podemos ceder a eso, porque uno, cuando no tenemos ninguna incidencia en términos de la humedad relativa que se pueda presentar ahí, y el segundo, pues el acercamiento a ciertos lugares dentro del embalse, en este caso específico, en el foso de aquietamiento después del vertedero, que nosotros no podemos dejar que la gente tenga acceso a ese lugar porque correría peligro”.

Con respecto a las otras solicitudes, el gerente de EPM dijo que están ajustando el tema presupuestal para las obras de conectividad territorial y proyectos productivos, y que sí han incluido a la comunidad en la contratación de la obra, pero se han reducido los puestos porque no han sido necesarios en las etapas que están en desarrollo.

Por último, EPM informó que los operarios de la mega obra, por la falta de rotación del personal represado, pueden presentar cansancio y fatiga, por ello se espera que puedan llegar a un acuerdo con los manifestantes lo más pronto posible.