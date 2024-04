Play/Pause El Pulso del Fútbol, 19 de abril de 2024 45:25 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la definición de los ocho equipos que clasificarán a las finales de la liga colombiana. César dijo: “De los que no están clasificados, el más cerca de hacerlo es el Once Caldas. El equipo de Manizales le ganó a varios rivales duros, también le puede ganar al Junior”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Lo que pasa es que el Once Caldas tiene dos partidos muy bravos. Yo pregunté en la redacción y la mayoría hicieron caras. El único que saltó fue usted”.

