Alienígenas púrpura: la vida extraterrestre podría no ser verde, según un estudio

En nuestra continua búsqueda por comprender el universo que nos rodea, hemos descubierto hasta ahora unos 5.500 planetas en órbita alrededor de estrellas lejanas. Sin embargo, aún no hemos conseguido encontrar indicios concretos de vida extraterrestre, por lo que la vida fuera de la Tierra sigue siendo un misterio para nosotros, y nuestras especulaciones sobre su forma y color se basan únicamente en lo que conocemos aquí, en nuestro planeta.

En la Tierra, el verde domina nuestra percepción de la vida, gracias a la omnipresencia de la clorofila, el pigmento que facilita la fotosíntesis y pinta de verde todo, desde los inmensos bosques hasta las diminutas plantas de nuestras ventanas. Sin embargo, en zonas terrestres carentes de luz solar y oxígeno, algunos organismos han evolucionado para utilizar la radiación infrarroja como fuente de energía, resultando en bacterias de tonalidades púrpuras.

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿podría ser que la vida en otros planetas también se incline hacia este espectro cromático?

Este es el interesante planteamiento que hacen los astrónomos del Instituto Carl Sagan de la Universidad de Cornell. En una reciente publicación en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, sugieren que tal vez estamos buscando en el espectro equivocado. Proponen que en planetas que orbitan alrededor de estrellas enanas rojas —las más comunes en nuestra galaxia—, organismos similares a nuestras bacterias púrpuras podrían no solo existir, sino dominar.

Planetas extraterrestres con “huella luminosa” púrpura

En específico, estos microorganismos no requieren oxígeno ni luz visible y podrían estar presentes en mundos donde la fotosíntesis se alimenta de radiación infrarroja, invisible para el ser humano. No obstante, estas condiciones darían a estos planetas una distintiva “huella luminosa” púrpura, observable con telescopios terrestres y espaciales de próxima generación, según informan los científicos de Cornell.

“Las bacterias púrpuras pueden prosperar en una amplia gama de condiciones, lo que las convierte en uno de los principales contendientes para la vida que podría dominar una variedad de mundos”, explicó Lígia Fonseca Coelho, asociada postdoctoral en el Instituto Carl Sagan y primera autora del estudio.

Lisa Kaltenegger, coautora y también miembro del instituto, enfatizó la importancia de desarrollar una base de datos de signos de vida para evitar que nuestros telescopios pasen por alto formas de vida no convencionales. “Las bacterias púrpuras pueden sobrevivir y prosperar en condiciones tan variadas que es fácil imaginar que, en muchos mundos diferentes, el púrpura puede ser el nuevo verde”, añadió.

Sistemas de fotosíntesis más sencillos

Estos científicos no se han limitado a la teoría. Para desarrollar esta base de datos, han comenzado a recopilar muestras y datos sobre las bacterias púrpuras, incluso de ambientes tan cotidianos como un estanque en el campus universitario. Estas bacterias, que también pueden mostrar tonos de amarillo, naranja, marrón y rojo, absorben luz infrarroja y no producen oxígeno a través de su forma de fotosíntesis.

“Ya prosperan aquí (en la Tierra) en determinados nichos. Imagínense que no compitieran con las plantas verdes, las algas y las bacterias: Un sol rojo podría ofrecerles las condiciones más favorables para la fotosíntesis”, explicó Coelho.

En simulaciones posteriores, los investigadores han modelado cómo las bacterias púrpuras podrían dominar en diversos tipos de planetas, desde mundos acuáticos hasta esferas rocosas y heladas, generando biosignaturas detectables por futuros telescopios como el Telescopio Europeo Extremadamente Grande y el Observatorio de Mundos Habitables de la NASA, cuyo lanzamiento está previsto para 2040.

En última instancia, imaginar un mundo dominado por el púrpura en lugar del verde no es solo un ejercicio de creatividad, sino que podría ser un paso hacia la comprensión de la posible diversidad de la vida en el universo. Como dice Kaltenegger, “estamos abriendo los ojos a estos mundos fascinantes que nos rodean”.