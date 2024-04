La directriz es implementarlo este año: Corpoturismo sobre coches eléctricos en Cartagena

Cartagena

Una comisión del Viceministerio de Transporte conformada por ingenieros visitó la ciudad de Cartagena con el propósito de revisar las especificaciones técnicas del prototipo de coche eléctrico turístico presentado por la Alcaldía para que pueda implementarse de manera oficial con toda la normatividad y ser una realidad.

Ingenieros mecánicos de esta dependencia del Gobierno Nacional se encargaron de revisar los componentes, baterías, acabados y autonomía del prototipo.

De acuerdo con Liliana Rodríguez, presidenta de Corpoturismo, en los próximos días el Viceministerio de Transporte presentará un informe final con todas las recomendaciones técnicas que permitan implementar este modelo en la ciudad.

“El día de hoy o mañana esperamos las sugerencias y cuál será el siguiente paso. Vamos a esperar ese dictamen, recordemos que, si bien el viceministro de Transporte conoció el prototipo, en esta visita era la oportunidad para entrar en los pormenores de que sea un servicio seguro y que va a perdurar en el tiempo. Tuvimos la oportunidad de generar un espacio con los tres funcionarios que delegó el viceministro y tener un acercamiento con el gremio de cocheros para contarles un poco cómo es el proceso y qué viene ahora. La parte técnica va a reposar en un informe muy serio”, expresó Rodríguez a Caracol Radio.

La presidenta de Corpoturismo señaló que una vez se tengan las recomendaciones técnicas del viceministerio, la Alcaldía de Cartagena trabajará en implementar el proyecto de coches eléctricos este mismo año.

Sobre el otro prototipo anunciado por la Asociación Cartagenera de Cocheros, Liliana Rodríguez, dijo que se cotizaron precios con fábricas de China, y se llegó a la conclusión de que no eran competitivos.

“Ellos tenían un proyecto de cotizar con fábricas en china. Nos dimos cuenta de que las importaciones y los precios no eran competitivos. Los riesgos existen frente a un prototipo que viene importado pues las autopartes no van a ser de fácil acceso, y realmente este proyecto que tenemos busca impulsar también esa industria nacional. La idea es que si el coche tiene alguna dificultad es quién me responde o dónde puedo conseguir los repuestos”, concluyó.