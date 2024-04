Piden acelerar convenio de tránsito

Cúcuta

La falta de convenio de tránsito está colocando en aprietos a la ciudad. La alta siniestralidad y el descontrol en las principales vías de acceso es lo que hoy genera preocupación de las comunidades y veedores de tránsito.

Samir Contreras, veedor de salud dijo a Caracol que es necesario revisar a fondo lo que ocurre con la siniestralidad ante la falta de convenio de tránsito.

“Lastimosamente en la ciudad se tiene que esperar que inicie este convenio, porque lastimosamente no tenemos una autoridad de tránsito en las calles. Lo que sucede es que no se atienden los casos de siniestros viales, muertos en las vías heridos. Recordemos que cuando hay accidentes de latas no se debe contar con la presencia de los agentes”.

Más allá de esto señaló que es necesario para regular la movilidad. Esto, debido a los desordenes que se presentan en la zona céntrica de la ciudad.

“Hemos tenido la posibilidad de dialogar con el secretario de tránsito, pero desde la administración pasada no se dejó una solución a esta problemática al convenio que debe estar vigente desde el primero de enero, los balances presupuestales de la administración son el tema de conversación”.

Comentó también que no hay claridad en los recursos que no se están diligenciando de manera oportuna, que deberían estar ya destinados y asignados debido a la siniestralidad.

Concluyó que cada administración municipal y concejo debe contar con la asignación de los recursos apropiados para que este tipo de situaciones no se repitan.