Madres del Catatumbo elevan petición especial al gobierno nacional.

Cúcuta

Las organizaciones sociales con presencia en Norte de Santander siguen alzando su voz al gobierno nacional pidiéndole lograr la prometida paz total. En esta oportunidad, las Madres del Catatumbo toman la vocería y piden a Gustavo Petro una mirada especial para esta región del país.

“Nosotras la petición que le estamos haciendo al señor presidente de la República es que se continúen con los diálogos, con los dos grupos, FARC EP y ELN, que se lleguen a acuerdos firmes, porque nosotros estamos cansados de esa ola de inseguridad, de violencia, de extorsiones, de amenazas, en toda la región” dijo Jacqueline del Carmen Mejía, fundadora de Madres del Catatumbo.

#ComunicadoOficial | Las Madres del Catatumbo exigimos al gobierno nacional instalación de mesas de diálogo y especial atención a la situación de seguridad en #NorteDeSantander @petrogustavo @ViceColombia pic.twitter.com/I2uVpFMOlY — Madres del Catatumbo por la Paz (@del_madres) April 16, 2024

Resaltó también “nosotros como madre somos las que hemos puesto la gota de sangre más grande en nuestro país para una guerra que no tiene sentido”. Argumentó que cada vez que se presenta tensión en alguna de las dos mesas de diálogo “nos preocupa, nos angustia, porque nosotros las mujeres somos las que más hemos rogado que se den esos diálogos, que sean firmes y contundentes y que ya pare la guerra, esto no tiene sentido, ya vamos para 60 años de una guerra que no tiene ningún sentido, porque somos nosotros mismos los colombianos los que estamos matándonos por algo que ya no sabemos qué es”.

Fue más allá y pidió una “atención especial a la capital, a nosotros nos preocupa, sobre todo el último asesinato que hubo en la ciudad, el de Jaime Vásquez, un gran líder, una gran persona, nos preocupa enormemente todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo en Cúcuta, donde uno sale a la calle es con zozobra, porque no sabe en qué momento le pasa algo en la calle”.

Indicó que como líderes se sienten con mucha inseguridad. Cada vez que hay un traslado a la ciudad se vive con mucha zozobra. Además, que a pesar de haber sido blanco de amenazas, nunca ha recibido un apoyo para proteger su integridad.