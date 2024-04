Los profesores de la Universidad del Rosario cuestionan al rector en Caracol Radio

Luego de la entrevista exclusiva que entregó Alejandro Cheyne para 6AM Hoy por Hoy, en la primera que otorgó a un medio de comunicación; varios profesores de la Universidad del Rosario le respondieron a sus señalamientos, y opinaron sobre la negación de retirarse de la rectoría, pues su gestión ha sido muy cuestionada porque han puesto en duda los manejos financieros que se estarían realizando.

Tras este panorama y las acusaciones por despidos masivos, Cheyne aseguró en 6AM que no está pensando en renunciar porque los cuestionamientos que está enfrentando su gestión no serían motivo para dejar el cargo.

“En ningún momento he pensando en renunciar. En 1988 ingresé a la Universidad, es decir, he sido estudiante, profesor, pero más que eso, he dedicado más de 30 años a la educación superior. Soy economista y mi foco es la pedagogía”: puntualizó.

Sin embargo, su respuesta no fue bien recibida por los maestros de la Universidad, quienes le reprochan al rector que los despidos masivos estarían poniendo en riesgo la misión del centro educativo.

Una de las maestras que cuestionó su negación sobre los despidos masivos, fue Beira Aguilar Rubiano, de la Escuela de Ciencias Humanas, quien señaló que no es cierto que los despidos sean justificados.

El profesor Darwin Cortés de la Facultad de Economía, también se refirió a la respuesta del rector sobre la situación financiera de la Universidad, y aseguró que “las cifras de solvencia son de 0.97, por ende la Universidad está por debajo. Esto significa que por cada peso de pasivo que debe pagar en menos de un año, no tiene los activos suficientes para cubrirlos”.

¿Qué piensan los maestros sobre los cuestionamientos de la elección del rector?

Sobre este tema y la forma curiosa por la que fueron contratados algunos colegiales para ocupar este importante cargo después de haber votado por él, el maestro Manuel Alberto Restrepo, de la Facultad de Jurisprudencia y quien fue Colegial a mediados de los 80; señaló que " es una clara transgresión del código de ética y buen gobierno de la Institución, que prohíbe que se den ese tipo de situaciones de conflicto de interés, donde se favorece con un beneficio a quien antes participó en la elección de quien tiene la capacidad de nominar”.

Así las cosas, los maestros del claustro educativo manifestaron su desconcierto ante la negación del rector de aceptar la realidad de la Universidad, y por la que siguen reiterando y pidiendo su salida.