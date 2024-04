Liverpool vs. Atalanta: Fecha, hora y dónde ver el partido de Luis Díaz por Europa League

Luis Díaz, atacante colombiano del Liverpool. (Photo by Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images) / Andrew Powell

Continúa la jornada europea. Los cuartos de final de la Europa League se definen esta semana con los partidos de vuelta y sin lugar a dudas la llave que se llevará todas las miradas la protagonizarán el Liverpool de Luis Díaz frente al Atalanta, equipo que hasta hace unos meses contaba con Duván Zapata y Luis Fernando Muriel en sus filas.

Si bien es un partidazo al contar con dos equipos con una propuesta ofensiva realmente atractiva, están en el podio de los más anotadores de sus respectivas ligas, la llave tendrá un condimento especial por lo visto en el duelo de ida, el cual se disputó en Anfield. Y es que contra todo pronóstico, el equipo de Bérgamo se impuso 0-3 en territorio británico gracias a las anotaciones de Gianluca Scamacca por duplicado y Mario Pasalic.

Así las cosas, el entrenador Jürgen Klopp tendrá la difícil tarea de plantear un duelo enfocado en conseguir rápidamente el descuento, sin dejar de lado la solidez defensiva, teniendo en cuenta que recibir otro gol dejaría la llave prácticamente sentenciada. Vale recordar que al no haber más el ítem del gol visitante, cualquier victoria del Liverpool por tres goles de diferencia hará que la serie se vaya al alargue o en su defecto a los lanzamientos desde el punto penal.

La cuestión es que la actualidad del equipo red no es la mejor. De momento acumula tres partidos sin ganar (dos derrotas, un empate) y no gana por tres o más goles desde el 14 de marzo (6-1 frente al Sparta Praha en Europa League), aunque en condición de visitante no lo hace desde el 17 de febrero (1-4 en su visita al Brentford por Premier League).

Por su parte, el Atalanta suma dos partidos sin conocer la derrota y justamente no pierde por tres goles o más desde el 28 de febrero, cuando cayó 4-0 en su visita al Inter de Milán. Ahora bien, partiendo de julio del 2022, el equipo comandado por Gian Piero Gasperini no ha perdido por dicha cantidad en condición de local, lo máximo han sido dos goles de diferencia (tres veces ocurrió).

El ganador de esta llave se enfrentará en las semifinales al vencedor del cruce entre Benfica y el Olympique de Marsella, serie que va 2-1 en favor del elenco portugués y que se definirá a la misma hora.

Atalanta Vs. Liverpool

Fecha: jueves 18 de abril.

Hora: 2 de la tarde (Colombia).

Canal: ESPN y Star +.