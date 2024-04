Katherine Andrea vivía bajo amenaza

Neiva

Consternación, dolor y rechazo ha causado entre los neivanos, el asesinato de Katherine Andrea Caviedes Montealegre de 35 años de edad, muerte que se suma al feminicidio de Mayerly Ipúz, la joven de 29 años que fue cruelmente asesinada el pasado 11 de febrero de este año en inmediaciones del Puente Santander, en la salida que, de Neiva, conduce al municipio de Palermo.

Caracol Radio logró hablar con uno de los mejores amigos de Katherine Andrea quien nos cuenta algunos aspectos de la vida de la mujer que alertaron el triste desenlace que tuvo como víctima de maltrato por parte de su expareja sentimental; quien no soportó la separación y terminó cegando su vida el pasado domingo en un motel del municipio de Palermo. (Por seguridad protegeremos la identidad de la fuente).

¿Cómo era Katherine Andrea como persona?, un gran ser humano, siempre estaba dispuesta ayudar cuando uno necesitaba, buena madre, esposa y también profesional.

¿Hacía cuánto era maltratada?, desde más de un año, el hombre no le permitía nada, la celaba, le pegaba, y la amenazaba constantemente con que la iba a matar.

Una vez ella me llamó eso de la 1:00 de la madrugada, recuerdo que era un sábado, y era para que llegara en un taxi a ayudarle a sacar las cosas, su ropa y cosas personales porque el esposo le había pegado. Ese día yo le dejé guardar las cosas en mi casa hasta ver que podía solucionar.

Ante esta situación, ella se cohibía de salir, de hacer cosas porque él siempre la perseguía, la intimidaba y terminó fue maltratándola.

¿Quién era su expareja sentimental y también presunto homicida?, en la actualidad sabía que era supervisor de vigilancia, pero era un sargento primero pensionado del Ejército.

¿Katherine Andrea lo denunció alguna vez por maltrato?, nunca a pesar que varios amigos en reiteradas oportunidades le pedimos que se separara; pero ella no sé qué le pasó se confió de que tal vez él iba a cambiar o las cosas iban a mejorar; pero lastimosamente todo terminó en ese hecho tan lamentable.

Katherine Andrea dos meses atrás había tomado decisión de separarse, desde ese momento que se fue dela casa; sin embargo, el tipo la seguía buscando y acosándola, la perseguía, en realidad nada cambió para ella.

Como una crónica de una muerte anunciada, afirma el amigo de Katherine Andrea que ese día ella salió a compartir con su nueva pareja; con quien había decidido darse una nueva oportunidad luego de tanto sufrimiento.

¿Cuándo fue la última vez que habló con Katherine Andrea ?, el sábado ella me llamó como a las 10: 00 de la noche, me dijo ‘negrito’ vamos a tomar algo, yo le dije que no porque yo no estaba consumiendo alcohol; pero si le advertí que tuviera cuidado que esa noche había visto al exesposo merodeando la zona, eso fue lo último que hablé con ella, ya luego nos enteramos de este lamentable desenlace.

Katherine Andrea Caviedes Montealegre será sepultada hoy a las 10:00 de la mañana, la liturgia se cumplirá en la Catedral de Neiva, y posteriormente su cuerpo será sepultado en el cementerio jardines El Paraíso, en medio del llanto y la tristeza que produce la muerte de una mujer víctima de la violencia en esta ciudad.

Mientras tanto, las autoridades continúan tras la pista de Edwin Lizcano Castillo el ex militar señalado de cometer al perecer el atroz crimen, que hoy deja dos hijas menores de edad sin madre.

Colectivos de mujeres y la sociedad en general de la capital del Huila; claman por justicia ante un hecho que se suma a las lamentables cifras de violencia contra la mujer en esta región de Colombia.