Xavi estalla contra el árbitro tras la eliminación: “Le he dicho que ha sido un desastre”

Xavi Hernández, director técnico del Barcelona, señaló al árbitro rumano Istvan Kovacs por la eliminación de su equipo a manos del PSG, en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Kovacs expulsó al uruguayo Ronald Araújo por una acción durante el primer tiempo.

Al final del encuentro, en diálogo con Movistar, Xavi reveló que le dijo al árbitro central e insistió en varias oportunidades en que la serie cambió a parir de la expulsión de Araújo, siendo una eliminatoria totalmente nueva.

Sobre cómo se encontraban luego del partido, comentó: “Contrariados, enrabietados, pienso que la jugada marca la eliminatoria. Once contra once estábamos bien situados en el campo, bien ordenados en ataque, en defensa y la jugada marca la eliminatoria por completo, hay otra eliminatoria a partir de esa jugada. Para mí es demasiado pitar roja por esa jugada. No es bueno para el fútbol quedarse con 10 futbolistas y ahí hay otro partido, es otra eliminatoria”.

Lamine Yamal fue el hombre sacrificado tras la expulsión, sobre este cambio, explicó: “Hemos dudado, porque Pedri también sale de una lesión, queríamos algo de control. Arriba teníamos a Raphinha, incluso Cancelo, teníamos la referencia de Robert (Lewandowski). Hemos preferido a Lamine, por desgracia, porque estaba bien. Por mucho que hablemos, pienso que la jugada marca la eliminatoria por completo”.

Pese a tener un hombre menos, Barcelona tuvo algunas chances de igualar la serie, al respecto comentó: “Hemos tenido el empate a 2 con Gundogan, ya hemos tenido incluso el 2-0 antes con Robert para meternos a la eliminatoria. Pero con 10 futbolistas es muy complicado”.

Xavi insistió que todo el trabajo de la temporada se vio afectado por el árbitro. “Es una pena el trabajo de toda una temporada que por una decisión arbitral se termine aquí, es una pena. A mí me hubiera gustado jugar 11 contra 11, contra Luis Enrique, contra el París Saint-Germain todos los minutos. Sabemos que hay expulsiones en el fútbol, pero esta es innecesaria”.

“Le he dicho que ha estado muy mal, que no ha entendido el juego, le he dicho que ha sido un desastre, que termina la eliminatoria aquí, por completo, cambia todo. Esa es la realidad, no me gusta mucho hablar de los árbitros, pero marca tanto la eliminatoria que lo tenemos que decir”, reveló sobre lo que le dijo a Kovacs.

¿Seguirá?

Pese a que ya había confirmado que se marcharía del equipo al final de la temporada, después del partido se le preguntó si volverá a intentar lo en la Champions con el Barcelona, a lo que respondió: “Lo volverá a intentar el Barza, yo no soy el importante. Orgullosos de como hemos competido, hemos hecho una Champions para estar orgullosos, muy linda, notable. El año que viene volveremos, pero esos pequeños detalles hay que controlarlos”.