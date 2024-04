URGENTE| Se activa incendio en los Cerros Orientales en Bogotá

Bogotá D.C.

En medio del racionamiento de agua que atraviesa Bogotá, una nueva emergencia se generó esta vez por las quemas forestales.

Se trata de un incendio en los Cerros Orientales en la Carrera 15 Este con Calle 74 Sur.

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá con apoyo del Grupo Especializado en Aeronaves no Tripuladas e Investigación de Incendios están realizando líneas de defensa con herramienta manual para controlar y evitar la propagación del incendio forestal.

El alcalde, Carlos Fernando Galán, invitó a la comunidad a no hacer quemas forestales en plena época en la que escasean las lluvias.

“Hoy, más que nunca, Bogotá nos necesita unidos. Estamos atravesando una situación crítica frente a los embalses de agua y no podemos correr riesgos con incendios. Por ningún motivo hagan quemas o fogatas ni tiren desechos a los cerros o zonas verdes. No agravamos la situación” indicó Galán.