Pensionados de Colpuertos en Cartagena, preocupados tras cierre de clínica El Bosque

El pasado 11 de abril el Dadis decidió cerrar varios servicios en la clínica El Bosque de Cartagena, y como consecuencia inició un proceso administrativo sancionatorio contra Cosmitet Ltda, quien atiende a los pensionados de Colpuertos. Desde entonces cientos de usuarios manifiestan estar viviendo una verdadera incertidumbre.

Caracol Radio dialogó con algunos jubilados que esperaban para ingresar al centro asistencial, quienes coincidieron en afirmar que el departamento de salud hizo su labor con la intervención, pero hoy no es claro el plan de contingencia que se activó, toda vez que las IPS alternativas no tendrían contrato vigente.

“Este es un caso que se viene presentando desde un año atrás, desde que nos pasaron de la clínica General del Norte acá a la clínica El Bosque vienen las deficiencias de los pendientes; no hay especialistas, no tenemos parqueaderos. Otra cosa es que a los derechos de petición no le hacen caso, lo pasamos y no ocurre nada, osea que no sabemos quién manda a quién”, expresó Gustavo Iriarte, vocero de los afectados.

Desde el gremio de extrabajadores portuarios hicieron un llamado al ministerio, Supersalud y demás autoridades, para que faciliten una salida a la crisis.