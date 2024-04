Hospital de Nelson Mandela en Cartagena sería inaugurado el 11 de noviembre

Cartagena

Luego de superar inconvenientes con la licencia de construcción y el sellamiento de la Inspección de Policía de la unidad comunera de Gobierno 14, se reiniciaron las obras del hospital del barrio Nelson Mandela, suroccidente de la ciudad de Cartagena.

Durante la habitual visita de ‘Caracol Radio de Barrio en Barrio’ en la emisión del Noticiero del Mediodía, Gustavo González, ingeniero del consorcio Salud Caribe 2020, aseguró que el nuevo centro asistencial sería inaugurado el próximo 11 de noviembre, Día de la Independencia de Cartagena. En esa fecha el hospital empezaría a prestar sus servicios nuevamente a la comunidad con una moderna infraestructura y completa dotación médica luego de más de casi nueve años de cierre.

“La obra tiene una programación que será culminada el 11 de noviembre con dotación y todo. Estamos en todos los trabajos preliminares, haciendo la excavación del tanque de agua potable y la red contra incendios. Luego se procede a hacer un relleno a nivel de los pedestales y adelantaremos la instalación de las columnas para la construcción metálica. Estamos dedicados a cumplir el cronograma establecido con la Alcaldía y el Dadis”, manifestó el ingeniero González.

El consorcio Salud Caribe 2020 resaltó que el nuevo hospital tendrá cuatro pisos con servicios de urgencias, consulta externa, odontología, rayos X, entre otros. Contará con una completa dotación que le permitirá a la comunidad del barrio Nelson Mandela no tener que desplazarse hacia otros sectores vecinos para poder recibir atención médica.

“Estábamos desesperados porque después de un reinicio de la construcción, volvimos a quedar paralizados. Habíamos anunciado un plantón para hoy, sin embargo, afortunadamente no nos dieron la oportunidad porque nos anunciaron que ayer se reiniciaron los trabajos. Le pedimos a la empresa contratista que trabajemos mancomunadamente por el bien de la comunidad. Nosotros no tenemos puesto de salud desde octubre de 2015, es decir casi nueve años, diariamente nuestros vecinos tienen que ir a centros asistenciales de otros barrios para poder recibir atención médica. Este es un barrio pobre en donde muchas veces la gente no tiene dinero para transportarse”, expresó Luz Estela Martínez, presidenta de la Junta de Sección Comunal del sector El Edén.

Por su parte, el consorcio Salud Caribe 2020 anunció que las obras del hospital del barrio El Pozón culminarían a mediados de junio y en Canapote el próximo mes de agosto.