Internautas denuncian amenazas por opiniones en redes sociales

Cúcuta

Algunos internautas cucuteños denuncian actos de intolerancia a través de redes sociales que están llevando a intimidaciones virtuales, e incluso amenazas en contra de su vida.

Los hechos se estarían presentando por denunciar algunas situaciones que se viven en la ciudad y que estarían afectando la imagen, lo cual al parecer no estaría siendo bien recibido por parte de algunos.

“Desafortunado, al parecer esas personas utilizan esas redes sociales, se esconden para ir insultando o agrediendo a las personas, pero más allá de eso, ya llegar a una amenaza por un comentario que hice en el sentido de todo lo que está pasando en la ciudad de Cúcuta, manifestando que la ciudad está sitiada, que estamos teniendo sicariatos a diario, que hay una especie de anarquía que está en estos momentos sintiéndose en la ciudad” dijo a Caracol Radio Diego Clavijo, uno de los usuarios de redes sociales.

En su mensaje, pide a las autoridades tomar cartas en el asunto para garantizar la seguridad de líderes, veedores y periodistas.

“Me responden a ese comentario, diciendo que ojalá me hubieran atinado y que yo fuera el próximo, haciendo alusión que me hicieran daño, y que me asesinaran, esto se le muestra lo que está ocurriendo de esa intolerancia que está pasando y que se toma como muy a la ligera pero que está llegando a esos extremos”