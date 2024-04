Continúa la inconformidad de los usuarios de Audifarma

Bogotá

Durante la mañana del 16 de abril, los usuarios de Audifarma llegaron a los puntos de atención y denuncian que las demoras en las entregas de medicamentos persisten, esto a pesar de la protesta que se hizo la tarde del 15 de abril en la avenida Boyacá con calle 53.

“El viernes pasado vinimos y que no había sistema, ayer no pasamos por las protestas que estaban en curso y decidimos volver hoy a las 5 de la mañana. Nos reciben y nos dicen que aún no hay sistema”. Explicó Jorge, usuario de Audifarma.

Por su parte, Sara Manrique, usuaria también de Audifarma asegura que lleva dos semanas tratando de conseguir sus medicamentos sin éxito.

“Nos dicen que vayamos a una dirección y al llegar nos reciben con que no hay el medicamento, de ahí nos mandan a otro sitio y nada. Esperemos si hoy si los consigo”. Explicó.

Es de recordar que la protesta de los usuarios de Audifarma comenzó ayer (15 de abril) sobre las 11 de la mañana y se extendió por toda la tarde, hasta que hicieron presencia las autoridades y lograron disuadir a los usuarios que exigían sus medicamentos, muchos de ellos adultos mayores.