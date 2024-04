Senador Germán Blanco renunció a comisión que estudiará apelación sobre reforma a la salud

Colombia

El senador del Partido Conservador Germán Blanco renunció a la comisión accidental que se encargará de estudiar la apelación al hundiendo de la reforma pensional, argumentando que estaría incurso en un conflicto de interés porque su esposa es gerente de una IPS.

“Hemos hecho un estudio minucioso en los temas de juridicidad que permiten pensar que pudiéramos estar inmersos, sí o no, en un conflicto de interés. Mi esposa gerencia una IPS del sector privado en salud, tiene que ver con varios departamentos del país, cuya sede principal es la ciudad Medellín y que atiende pacientes crónicos, eso puede ser interpretado como un conflicto de intereses y yo prefiero con tranquilidad dar un paso al costado para no hacer parte de la decisión trascendental de si este recurso cumple o no con los parámetros establecidos”, aseguró el senado Conservador.

El congresista pidió, además, al presidente del Senado, Iván Name, que estudie la posibilidad de incluir, en su lugar, a un integrante del partido Cambio Radical o Centro Democrático, teniendo en cuenta que ninguna de las dos colectividades ocupa la presidencia del Laguna comisión constitucional.

“Le he pedido al señor presidente del Senado que en representación de la Comisión Primera Constitucional del Senado que estudie la posibilidad que otros partidos que no están representados en la comisión accidental, como Cambio Radical y el Centro Democrático, que alguno de los miembros de la Comisión Primera, que pertenece a esos partidos, pueda ser designado en la recomposición de esa comisión”, agregó.

Cabe señalar que en días pasados el presidente del Senado, Iván Name, tomó la decisión de nombrar una comisión accidental, compuesta por los presidentes de las comisiones constitucionales, para revisar la apelación al hundimiento de la reforma a la salud.