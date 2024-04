¿Por qué no se han iniciado las obras de mejoramiento del Coliseo San Antonio de Tunja?

Tunja

Hasta el momento, el mejoramiento del Coliseo San Antonio tiene asignados recursos por más de $ 1.600 millones y al contratista que adelantará las respectivas obras de mantenimiento, pero no ha sido posible iniciar con ellas, debido a que no se le ha adjudicado la interventoría a este contrato.

El 9 de marzo, el Concejo Municipal realizó una visita a las instalaciones del coliseo y allí el secretario de Infraestructura, Germán Mora, les indicó a los concejales que, para arrancar con las obras, debía adjudicarse la interventoría del contrato, la cual se declaró desierta, pero que en un plazo no mayor a dos semanas, se tendría contratada.

Al respecto, el concejal Haider Pérez, explicó en Caracol Radio: “a la fecha, no hay interventoría. Ya hicimos un oficio a la Secretaría de Infraestructura para preguntar por qué no se ha adjudicado, para iniciar las obras lo más pronto posible. Estamos a la espera de la respuesta, porque no hemos recibido la información de forma oficial”.

El manejo pluvial, el mantenimiento del techo, el cambio total del maderamen y el mejoramiento de las vías aledañas en el coliseo, son las obras que deben adelantarse con la ejecución del contrato. “El secretario de Infraestructura nos comentó que seguramente los recursos no van a alcanzar para hacer todas las mejoras que necesita el coliseo, por lo que seguramente se harán adiciones a este contrato”, puntualizó el concejal Pérez.

Caracol Radio trató de contactarse con la secretaria de Contratación de la Alcaldía de Tunja, Luz Mila Acevedo, pero no recibió ninguna respuesta sobre la contratación de la interventoría de este contrato.