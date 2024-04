Stefanos Tsitsipas gana su tercer título de Montecarlo cómodamente ante Ruud

Roquebrune Cap Martin (France), 21/02/2024.- Stefanos Tsitsipas of Greece poses with his trophy after winning against Casper Ruud of Norway in their final match at the ATP Monte Carlo Masters tournament in Roquebrune Cap Martin, France, 14 April 2024. (Tenis, Francia, Grecia, Noruega) EFE/EPA/Sebastien Nogier / Sebastien Nogier ( EFE )