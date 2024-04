Invitan a ciclistas a utilizar el chaleco reflectivo para evitar siniestros en Cartagena

Con un punto pedagógico en el kilómetro 12, Vía al Mar, donde se promovió la movilidad segura en ‘bici’, comenzó en Cartagena la estrategia integral para la protección de los habitantes del territorio en la vía.

Esta actividad se realiza de manera articulada entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y la Policía de Tránsito y Transporte, con el fin de socializar recomendaciones de cómo circular de manera visible cuando se desplazan en bicicleta.

Samuel González es agricultor y trabajador de la construcción, y la bicicleta es su medio de transporte para desplazarse de su casa hasta su lugar de labores en la Zona Norte. Fue muy atento a las indicaciones dadas por los educadores viales y los asesores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y por su disposición le fue entregado un chaleco reflectivo y luces para su ‘bici’.

“Es una enseñanza grande, no traía chaleco y ya lo tengo, y es bueno porque así nos ven los conductores y pueden salvar muchas vidas. Lo que aprendí fue bueno, no tenía conocimiento, pero ya tengo, así los conductores pueden vernos y no se presenten tantos accidentes”, precisó.

Yolanda Mogollón, asesora del área de comportamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, explicó que se ha comprobado en escenarios internacionales, que cada vez que un ciclista se hace visible, se reducen las cifras de siniestralidad en este actor vial.

Para ello es necesario que utilicen el chaleco reflectivo, que está compuesto de dos elementos, uno fluorescente que permite durante el día resaltar la visibilidad de ese color, y lo hace notorio a mucho más campo visual de los conductores, y en la noche un elemento reflectivo que utiliza la luz artificial, la retoma y la refleja .

“Se trata de que los ciclistas reconozcan que son sujetos de derechos y de deberes que, en el marco del uso de la bicicleta, independientemente de para qué la usan, deportivo o recreacional, deben utilizar unos elementos de protección personal. Esos elementos los establece el Código Nacional de Tránsito. Deben usar luz blanca delantera para poder observar lo que tienen enfrente y poder maniobrar, luz roja trasera, que permite a los demás conductores validar y ver que hay unas personas en movimiento y también les permite generar maniobra evasiva”, precisó