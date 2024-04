Se intensifica búsqueda de la niña Eileen en Roncesvalles, Tolima

Tolima

Crece la incertidumbre sobre el paradero de la niña Eileen Páez quien completó una semana desaparecida en zona rural del municipio de Roncesvalles, Tolima.

A pesar del esfuerzo de los organismos de socorro, Ejército, Policía y CTI no arroja resultados por lo que se decidió intensificar los trabajos de rastreo en la zona con el uso de drones y binomio canino-guía para tratar de hallar alguna pista que los conduzca a determinar qué pasó con la menor.

“Yo quiero invitar aquí a la Defensa Civil, a los bomberos, por supuesto, a la Policía, al Ejército Nacional y a la Fiscalía a que nos sigan acompañando en esta tarea. No podemos desfallecer, no podemos dejar esto así, esto no puede quedar en la impunidad o con la incertidumbre de qué ha pasado”, expresó la gobernadora Adriana Matiz quien visitó la zona.

En esa zona rural, ubicada en la vía Roncesvalles-Playarrica se concentran las acciones de búsqueda desde el pasado viernes 05 de abril. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y trabajan en varias líneas de investigación

“A todos nos duele en el corazón y en el alma lo que ha pasado con ella. Yo vuelvo y reitero que sigo con la esperanza, primero la fe en Dios, de que ella esté con vida aún y esa esperanza la voy a tener hasta el último momento. Reiterarles que todo el acompañamiento que tengamos que hacer desde la Gobernación, lo haremos”, sostuvo Matiz.

Por su parte, el coronel Carlos Eduardo Luque, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional afirmó que ha puesto a su disposición un equipo altamente entrenado en actividades de búsqueda y rescate. “Está en la zona un binomio que tiene entrenamiento diferencial en búsqueda de personas que son nuestro canino Hachi y el soldado profesional Hinestroza. También, hemos trasladado al lugar un dron con una capacidad de cámaras con visión infrarroja para detectar el calor de los cuerpos. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance”, dijo el alto oficial.

A su turno, el coronel Fabio Ojeda, comandante del Departamento de Policía Tolima afirmó: “Continuamos en la búsqueda. No descansaremos hasta dar la buena noticia de encontrar a la menor desaparecida. Ya se dispuso el refuerzo de 40 hombres más que iniciarán la búsqueda a partir de este viernes. Viene un binomio con canino, asignado desde nuestra jefatura nacional de Policía en Bogotá. Nuestra presencia aquí es de 140 hombres y mujeres dispuestos y entrenados”.