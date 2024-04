¿Qué efectos políticos y en agenda de reformas tendrá la tensión Gobierno-Senado?

En Hora20 el análisis a las crisis que crecen cada vez más y que el gobierno debe enfrentar: la tensión permanente y creciente entre el ejecutivo y el legislativo, sobre todo, con el presidente del Senado, Iván Name. Analizaremos lo que implica esta tensión y lo que puede ocurrir en adelante. Después la creciente crisis en el diálogo con el ELN, el congelamiento del nuevo ciclo de negociación y de las dificultades que encuentra el gobierno en este proceso.

Desde la elección de Iván Name como presidente del Senado el pasado 20 de julio la relación con la Casa de Nariño cada vez es más compleja. El último hecho que llevó a la confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo está relacionada con la decisión que tomó Name ayer de levantar la plenaria del senado en señal de protesta a los mensajes que ha enviado el presidente Petro en contra de congresistas, haciendo referencia a hechos de corrupción o haber recibido recursos. Este hecho no ha bajado de calificarse de saboteo, como maniobra dilatorio, como un rompimiento de la democracia y hasta como un acto de cinismo.

Otros hechos han generado cruce de declaraciones entre Name y Petro se han dado sobre la propuesta de constituyente, Name le dijo al Presidente que no se inventara caminos que no aceptamos. También rechazó las ideas de quiebre institucional en las que ha insistido el Presidente y durante el último año han sido constantes los cruces de declaraciones que habrían impactado en el desarrollo de la agenda legislativa donde el gobierno tramita reformas clave, de hecho, hace poco el presidente del Senado dijo que la salida del conflicto no es en los acuerdos internacionales meloso. La tensión también se ha visto reflejada al interior de las dos cámaras, pues también hay diferencias entre Name y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes.

Por ahora resta esperar a los escenarios que enfrente el gobierno a partir del 20 de julio cuando llegue un nuevo presidente de la corporación. Por ahora el turno de la presidencia del senado correspondería al partido conservador, donde la puja estaría entre un congresista azul cercano al gobierno como Carlos Andrés Trujillo o un senador alejado de las ideas del gobierno como Efraín Cepeda.

Lo que dicen los panelistas

Para Poly Martínez, periodista y columnista, en la discusión de la relación Congreso-Gobierno falta el ingrediente del mensaje de la Corte Constitucional relacionado con el hecho de que el Senado debe votar de nuevo el Plan de Desarrollo, “Name entonces tiene una carta más”. También dijo que el Gobierno ha perdido la capacidad de mover hacia adelante las reformas, “a través de acciones, de palabras y de formas, de tratar de romper acuerdos o de fraccionar grupos políticos y se ha pecado por exceso”, de otro lado, dijo que llega un momento en el que fraccionar y dividir, lo que único que le traerá al Gobierno es la imposibilidad de mover hacia adelante sus iniciativa.

Jairo Libreros, abogado, profesor universitario y experto en asuntos de seguridad, comentó que el mensaje político de protesta de Name es legal, legítimo y necesario “el clima adversarial y controversial y de enfrentamiento entre Casa de Nariño y el Senado no obedece a un choque de ideas”, pues comentó que lleva un tiempo escuchando que hay consensos en reformas, pero a lo último eso se cae, “la fuente del problema radica en las afirmaciones del Presidente y eso afecta la legitimidad del Congreso y los congresistas”.

Manifestó que los pirómanos están en la Casa de Nariño, “se requiere respeto mínimo entre las ramas del poder público y el resultado de la falta de armonía y de respetar la dignidad de congresistas, terminará afectando un proceso como el debate de reforma pensional”.

Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, exalcalde de Villavicencio y exministro de Agricultura, vi al presidente del Senado, que es del partido Verde e hizo trabajar a los congresistas en Semana Santa, “levantar la sesión era un acto de dignidad, el Presidente no puede ir maltratando al que no le aplaude”. Además, dijo que cada que no le aprueban algo al Presidente sale y maltrata a los congresistas, “lo del presidente del Senado es un llamado a la sensatez y queremos un presidente que convoque y nos una”.

También dijo que no se puede coger todo a patadas y desbaratarlo, quienes crecieron en la oposición hoy les molesta la oposición y Petro como senador era respetable y juicioso, pero hoy no es el que hace los debates, es el que conduce al país”.

Para Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, en el Senado una persona que viene de un clan político tradicional y que en su forma y contenido expresa ese pasado y vieja política, decidió mandar a vacaciones a los senadores, “esto es una táctica política para hundirle todo al Gobierno. Se dice que el Presidente es agresivo, pero el Congreso pierde legitimidad de la sociedad”. Manifestó que ojalá le dieran la oportunidad al congreso y al gobierno para discutir de cara a los colombianos los contenidos de una reforma que se radicó en octubre, “pero es abril del 2024 y un señor encorbatado decidió que no se podía debatir; eso es irresponsable”.

Por último, dijo que posible ponernos de acuerdo y podemos tener diferencias, “no estamos interesados en mantener la polarización y el homenaje a las víctima es tener unas buenas instituciones y superar las desigualdades”.