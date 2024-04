¿Por qué se demora en llegar el agua después de que acaba el turno de racionamiento?

Bogotá D.C.

Desde la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, explicaron que cuando se abren las válvulas a las 8am puede tardar entre 4 y 5 horas en restablecerse el servicio, pues depende de la distancia que hay entre la válvula principal y el barrio.

“Este proceso requiere de la apertura de válvulas, estabilización de las presiones y el control de los caudales para prevenir daños en las tuberías. Por lo anterior, el restablecimiento del servicio de acueducto en el sector que termina el turno de racionamiento puede tardar varios minutos e incluso horas”, afirmaron.

Aseguran que las razones de la demora está asociadas a variables como el recorrido que debe hacer el agua entre la válvula que abre y la vivienda; es decir, mientras más lejana es la distancia, más tiempo toma la restauración y también se puede demorar porque la tubería se demora más tiempo en llenar cuando tiene aire. Eso sin contar que se trata apenas del primer día de racionamiento.

#AGUA| @AcueductoBogota reiteró que ya se abrieron las válvulas para restablecer el agua en la zona 1 de la ciudad. Sin embargo, el regreso del servicio puede tardar varias horas por el flujo del agua, dependiendo la distancia de la zona de apertura al barrio. @MafeLatorreH pic.twitter.com/4YXARljQi6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 12, 2024

Por su parte, la invitación a los ciudadanos es a tener paciencia, ya que el tiempo de recuperación también aumenta cuando hay sobreconsumo en las viviendas a las que se les va restableciendo el servicio.

Llamado a no priorizar los tanques de agua

“Hacemos un llamado a los conjuntos residenciales, edificios y empresas a no priorizar el llenado de tanques, ya que esta acción retrasa la llegada del agua a la totalidad del sector”, Acueducto.

Además recuerdan que durante el proceso de restablecimiento se puede presentar coloración amarilla de agua, pero eso no afecta en lo absoluto las condiciones para el consumo, pues no tiene que ver con la potabilización del agua, sino con los cambios en la tubería. Invitan a los usuarios a no botar el agua si sale con color y usarla en actividades propias dentro del hogar.

¿En qué se puede usar el agua amarilla?

Cuando el agua sale de color amarillo, puede ser usada en baños, jardinería, limpieza del hogar como pisos. Sin embargo, no se recomienda para el lavado de la ropa blanca.

Desde el Acueducto, aseguran que el agua sigue siendo apta para el consumo y se monitorea con alrededor 60 muestras al día y entregan las siguientes recomendaciones:.

Abrir la llave, dejar correr el agua. Si persiste la coloración informar a la Acualínea 116.

Se abrirán algunos hidrantes en la ciudad con el fin de retirar el agua con cambio de color. No se alarmarse si se observa esta situación en las calles, son maniobras controladas.

Verificar la coloración del agua antes de lavar ropa blanca.

Para mayor información, puede ingresar al portal de: www.acueducto.com.co, o comunicarse con la Acualínea 116 y los canales virtuales de la Empresa.