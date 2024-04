Consulte programación cortes agua Bogotá y municipios aledaños: Listado completo y horario

Este jueves 11 de abril comenzó el racionamiento de agua ordenado por la Alcaldía de Bogotá ante los bajos niveles que tienen los embalses como consecuencia del fenómeno de El Niño.

De acuerdo con la administración local, debido a la escasez de lluvias, los embalses del sistema Chingaza, principal proveedor de agua de Bogotá, están en niveles críticos (16,19 %). Mientras que otros dos sistemas que también abastecen la ciudad, el Agregado Norte y el Agregado Sur, están más vitales con niveles del 54,23 y el 44,34 %.

Así las cosas, la primera restricción se implementó este jueves en el centro y el norte de la capital bogotana, abarcando 10 localidades de la ciudad, donde casi 8 millones de habitantes tendrá cortes del servicio por 24 horas.

Cada día, la Alcaldía informará el dato del consumo del día anterior, de manera que todos puedan conocer los resultados de las medidas restrictivas:

Datos del 10 de abril Consumo: 17,39 m³/s. La meta son 15 m³/s

De igual forma, quincenalmente se evaluará el nivel de los embalses y el consumo para determinar si estas medidas se mantienen, se relajan o se incrementan:

Sistema Chingaza: 47,84 Mm3 (16,63 %). Meta al 30 de abril de 57,96 Mm3 (20,13 %).

Cortes de agua en Bogotá

Recordemos que la medida anunciada por el alcalde Carlos Fernando Galán consistió en dividir la ciudad y los municipios aledaños de influencia donde la administración lleva agua en bloque, en nueve zonas con restricción. De la siguiente manera:

Los sectores se alternan con restricción de agua durante 24 horas por 1 día cada 9 días.

A partir del jueves 11 de abril inician las restricciones.

La medida comenzará desde las 8:00 a.m. de cada día.

Usme será la única localidad no tendrá restricciones en el servicio.

La zona del día 1 comprende barrios en 10 localidades; Antonio Nariño (23 barrios), Barrios Unidos (53), Chapinero (18), Los Mártires (22), Puente Aranda (69), Rafael Uribe Uribe (28), Santa Fe (1), Teusaquillo (52), Tunjuelito (4) y Usaquén (16).

La zona del día 2 incluye barrios en dos localidades y un punto de suministro así: Engativá (290 barrios) y Fontibón (21), y el punto de suministro de ESP Aguas La Sabana (Zona Industrial Cota).

La zona del día 3 tiene barrios en tres localidades repartidos en: Barrios Unidos (13 barrios), Suba (478) y Usaquén (119).

En la zona del día 4 se organizaron barrios en cinco localidades: Bosa (397 barrios), Ciudad Bolívar (113), Kennedy (45), Puente Aranda (6) y Tunjuelito (32).

La zona del día 5 contiene barrios en seis localidades: Ciudad Bolívar (154 barrios), Rafael Uribe Uribe (154), San Cristóbal (215), Santa Fe (30) y Tunjuelito (1).

La zona del día 6 comprende una localidad: Suba (335 barrios); el municipio de Soacha (617 barrios) e incluye el punto de suministro ESP EMAR.

La zona del día 7 incluye los puntos de suministro de los municipios de Funza, Madrid y Mosquera; y barrios de las localidades de Fontibón (173) y Kennedy (42).

En la zona del día 8 se establecieron barrios en nueve localidades y los puntos de suministro de La Calera y Arboretto. Las localidades son: Antonio Nariño (6), Bosa (17), Chapinero (78), Kennedy (282), Los Mártires (2), Rafel Uribe Uribe (9), San Cristóbal (61), Santa Fe (35) y Usaquén (65).

La zona del día 9 está comprendida por barrios en dos localidades: Usaquén (65) y Suba (12); y los puntos de suministro: Chía, Cajicá, Cojardín, Sopó (2), Tocancipá y Gachancipá - ESP Acuapolis.

Aunque cada turno está programado por 24 horas, aunque en algunos sectores la normalización del servicio puede tomarse unas horas adicionales y presentar cambios de coloración del agua sin afectación de su potabilidad.

Para conocer la lista de los barrios que no tendrán servicios, las personas podrán acceder a la página oficial de la Alcaldía y verificar por día: https://bogota.gov.co/

¿Ya conoces cuándo es el turno de racionamiento de agua en tu sector? Ingresa a https://t.co/7AM8Mev2J3, digita tu dirección y conoce toda la información.⬇️#JuntosporElAgua pic.twitter.com/HpocyX7Yiw — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) April 9, 2024

Municipios con cortes de agua

Viernes 12 de abril de 2024: Cota

En el municipio de Cota en su zona industrial no contará servicio de agua desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. del sábado 13 de abril.

Zona industrial de Cota (ESP Aguas de La Sabana).

Martes 16 de abril de 2024: Soacha

En el municipio de Soacha regirá la restricción en el suministro de agua desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. del miércoles 17 de abril.

Miércoles 17 de abril de 2024: Funza, Madrid y Mosquera

En los municipios de Funza, Madrid y Mosquera; regirá el turno de restricción, desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. del jueves 18 de abril.

Funza, Madrid y Mosquera (Planadas, Mosquera 1 y 3).

Jueves 18 de abril de 2024: La Calera

El municipio de La Calera no contará con servicio de agua potable desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. del viernes 19 de abril.

La Calera y sector Arboretto.

Viernes 19 de abril de 2024 Chía, Cajicá, Sopó, Gachancipá y Tocancipá

Habrá suspensión en el servicio de agua potable para los municipios de Chía, Cajicá, Sopó, Gachancipá y Tocancipá. La medida regirá desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. del sábado 20 de abril.