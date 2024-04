Pablo Lima reveló el secreto para que el DIM se meta a los ocho y pelee las finales

Pablo Lima, mediocampista uruguayo de 33 años y uno de los refuerzos del Independiente Medellín para esta temporada, se ha ganado la confianza del entrenador Alfredo Arias para formar parte de la nómina titular. El jugador habló en El Alargue de Caracol Radio sobre el momento que vive el equipo en Copa Sudamericana, como se ha dado su rápida adaptación al sistema de juego y las opciones que tienen de clasificar al grupo de los ocho.

Justamente en la segunda jornada del Grupo A de la Copa, el Deportivo Independiente Medellín venció 4-2 al César Vallejo de Perú en el Atanasio Girardot. Jhon Vásquez por duplicado, Brayan León y Ménder García le dieron la victoria al conjunto antioqueño, resultado que lo pone en la tercera casilla de su zona.

Esto dijo Lima sobre la victoria ante los peruanos: “Sabíamos que era un partido que teníamos que ganar sí o sí y más jugando de local, creo que hicimos un buen partido, pero seguimos teniendo mucho por mejorar. Esos goles que nos hicieron nos ponen a sufrir innecesariamente porque era un partido que teníamos controlado y nos hacen esos goles, se ponen 3-2, entonces uno otra vez tiene que activarse para quedarse de nuevo con un poco de tranquilidad. Era un partido también en el que debíamos sacar una diferencia de gol importante, jugamos bien, pero muy consientes de que hay cosas por corregir”.

El uruguayo llegó como uno de los mejores refuerzos del conjunto rojo para esta temporada. Aunque al principio le costó un poco su adaptación, ya se ha consolidado como uno de los jugadores fundamentales en la mitad de la cancha.

Sobre como se siente en el DIM detalló: “Yo me siento muy bien, muy cómodo, creo que me ha adaptado bien al equipo, ellos me han hecho sentir muy bien desde el día uno, el profe Arias me acogió. No sé si seré el mejor refuerzo, pero siempre intento dar lo mejor de mí y jugar para el equipo que es lo más importante. Creo que lo que tiene de bueno el DIM es que no tiene estrellas, sino que la estrella es el equipo, trabajamos, somos humildes, tenemos mucho sacrificio, y hay que seguir por la senda de la victoria y mejorar todo lo que nos falta”.

No se puede ocultar que el Medellín no empezó de la mejor manera el año en cuanto a resultados; sin embargo, han logrado reponerse. Esto dijo sobre como lograron salir de la crisis: “Hay que estar muy concentrados en el trabajo y en el siguiente partido, uno debe mirra los partidos anteriores para corregir, pero ya luego hay que pasar la página, si uno se queda en el pasado es lo peor que podemos hacer, el siguiente partido es el más importante, seguir para adelante y darlo todo por el equipo”.

Duelo frente al Bucaramanga

“La victoria tiene que darse, nuestro estilo es salir a buscar los partidos, después lo que el rival plantee nos puede hacer daño o no, nuestra intención siempre es ir a presionar ir a buscar el partido, más cuando estamos jugando de local y ahora que lo necesitamos, ya no hay margen de error, tenemos que salir a buscarlo y a ganar, no nos podemos replegar y esperar al rival nos toca salir a buscar los tres puntos”, indicó.

“Por lo que hemos visto de Bucaramanga y lo que viene haciendo, tiene muy buenos jugadores, pero yo creo que el conjunto en sí, el equipo conformado que tienen es muy bueno, no hay que fijarse en un solo jugador, hay que buscar la forma de contrarrestar lo que ellos puedan hacer en conjunto, pero lo primordial será lo que hagamos nosotros en cancha”, añadió Lima.

Y complementó: “Bucaramanga viene haciendo las cosas muy bien, se nota que son un equipo bueno para defender y bueno para atacar, supongo que es lo que todo entrenador quiere, después hay diferentes estilos, pero defender y atacar bien, todo el mundo quiere”.

Fórmula para clasificar al grupo de los ocho

“El profe y todo el equipo pensamos lo mismo, mientras esté la posibilidad, hay que luchar, hay que pelear, estar muy concentrados en lo que debemos hacer, para clasificar tenemos que entregar el 110% al servicio del equipo es de la forma que nos vamos a poder meter a los 8 vamos a pelear las finales”, finalizó.

Independiente Medellín marcha en la casilla 12 con 19 unidades a 3 puntos del octavo América de Cali, en la próxima fecha deberá recibir en casa al líder Bucaramanga, con el objetivo de ganar para no perder pisada y seguir soñando con la clasificación.