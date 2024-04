Familia de Nancy Mestre anuncia libro sobre el seguimiento a Jaime Saade

Un libro sobre la muerte de Nancy Mestre, y el seguimiento que se hizo por parte de la familia de la mujer a Jaime Saade, su asesino y quien fue extraditado a Colombia desde Brasil en donde permaneció huyendo de la justicia, fue anunciado por Martín Mestre, padre de Nancy, en medio de una rueda de prensa.

“Se contará toda la verdad, desde el permiso que le di para salir con Jaime Saade hasta el día de hoy, todo esto aparecerá en el libro. Va a ser interesante, detallado, cómo lo logramos, los perfiles que hicimos, y las cuatro personas que inventamos”, manifestó Mestre.

Los momentos vividos antes de la extradición

Martín Mestre, padre de Nancy Mestre, agradeció a todos aquellos que colocaron un “granito de arena” para el caso de su hijo, y relató como fueron los momentos vividos para conseguir la extradición de Saade a Colombia.

“Cuando me llamó una amiga del colegio de Nancy Mariana, me comentó que una amiga, Margarita Sánchez, abogada barranquillera, egresada de la Universidad del Norte de esta ciudad y socia de una prestigiosa firma de abogados de Washington, quien me ofreció los servicios para estudiar e intentar revertir el adverso fallo”, sostuvo Mestre del momento cuando se había negado la extradición.

Así mismo, esa misma abogada había advertido a Jaime Saade que “en la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla se estaba haciendo una redocificación de la sentencia a Saade a 24 de 27 que le fue impuesta, también estaban buscando la prescripción total, para que si es extraditado saliera libre enseguida”.

El día de la primera captura de Saade en Brasil

Martín Mestre, en medio de su intervención, recordó cuando le fue avisado desde la Interpol la captura de Jaime Saade Cormane en Brasil luego de ser buscado por más de 25 años tras el homicidio de Nancy Mestre en 1994.

“Fueron 26 años de búsqueda incesante. Hasta el 28 de enero del 2020 cuando el señor Coronel Serna de Interpol Colombia me dijo: Al fin fue capturado. Señor Mestre, acabamos de capturar a Jaime Saade con la ayuda de la Policía Federal de Brasil”, relató.