Cortes de agua en Bogotá HOY 12 de abril: barrios, municipios y horarios de la restricción

Este viernes 12 de abril, Bogotá y municipios aledaños que se abastecen por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), tendrán el turno 2 de racionamiento de agua. Así las cosas, desde las 8:00 a. m. iniciará la suspensión del servicio de agua en 311 barrios de las localidades de Engativá y Fontibón, así como en el municipio de Cota, en la Zona Industrial.

Según precisó la Alcaldía, cada turno está programado por 24 horas, aunque en algunos sectores la normalización del servicio puede tomarse unas horas adicionales y presentar cambios de coloración del agua sin afectación de su potabilidad.

Cada día, la Alcaldía informará el dato del consumo del día anterior, de manera que todos puedan conocer los resultados de las medidas restrictivas. El Acueducto reveló que en el primer día de racionamiento el consumo de agua fue de 15.88 metros cúbicos por segundo. Disminuyó el consumo de agua en 1.51 metros por segundo.

De igual forma, señaló que quincenalmente se evaluará el nivel de los embalses y el consumo para determinar si estas medidas se mantienen, se relajan o se incrementan.

Cortes de agua 12 de abril

La zona del día 2 incluye barrios en dos localidades y un punto de suministro así: Engativá (290 barrios) y Fontibón (21), y el punto de suministro de ESP Aguas La Sabana (Zona Industrial Cota).

Estas son las direcciones o perímetros que delimitan la zona dos:

Entre calle 24 y calle 98, entre avenida Ciudad de Cali (carrera 86) y límite río Bogotá

Entre calle 26 y calle 95, entre carrera 68 y avenida Ciudad de Cali (carrera 86).

Municipio con cortes: Cota

En el municipio de Cota en su zona industrial no contará servicio de agua desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. del sábado 13 de abril.

Zona industrial de Cota (ESP Aguas de La Sabana).

Para conocer la lista de los barrios que no tendrán servicios, las personas podrán acceder a la página oficial de la Alcaldía y verificar por día: https://bogota.gov.co/mi-ciudad/habitat/localidades-y-barrios-con-racionamiento-de-agua-el-12-de-abril-de-2024

