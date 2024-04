Ya está habilitado el paso en la Avenida Guayacanes

Bogotá D.C.

Este 10 de abril se habilitó el paso vehicular para los tramos 2 y 3 de la avenida Guayacanes que, junto con los otros 3, tienen una extensión de 12,6 kilómetros y abarcan un espacio público de 353.000 metros cuadrados,

Esta nueva avenida está diseñada con tres carriles por sentido, ciclorruta, puentes peatonales y vehiculares y, promete reducir los tiempos de desplazamiento en hasta 1 hora y 30 minutos para gente de las localidades de Bosa y Kennedy.

En el evento de lanzamiento de estos tramos de la avenida, el alcalde Carlos Fernando Galán hizo hincapié en los obstáculos que han afectado históricamente las obras en Bogotá, como la pandemia, los altos costos de los insumos y los incumplimientos de contratistas.

Además, mencionó la falta de coordinación entre entidades como un factor clave que ha contribuido a los retrasos y disputas.

En respuesta a estos desafíos, el alcalde delineó una serie de medidas destinadas a acelerar la finalización de las obras en curso, así como a mejorar la coordinación entre las diferentes entidades involucradas.

“Esta obra que es tan importante hace parte de un esfuerzo que desde que llegamos nosotros tomamos la medida de avanzar en ver qué podemos hacer para resolver los problemas que tienen las obras de Bogotá. Bogotá ha tenido muchos problemas con sus obras por diferentes razones”, aseguró el alcalde.

¿Qué le falta a la Avenida Guayacanes?

Además, se señaló la importancia de garantizar la seguridad y la calidad de las obras, especialmente en términos de iluminación y seguridad vial. También enfatizó en la necesidad de evitar accidentes de tránsito y se anunciaron medidas para mejorar la señalización y la seguridad en las vías de la ciudad.

“Una tarea que tiene el director del IDU, el doctor Molano, es sentarse a revisar cómo podemos tomar las medidas que garanticen que eso no vuelva a pasar, que corrijamos todo lo que hoy afecta el desarrollo de las obras, hay cosas que se salen de nuestras manos, si un contratista no cumpla implica que tenemos que sancionarlo obviamente y tomar medidas, pero hay cosas que sí podemos resolver, no podemos tener más disputas entre entidades que no resuelven la problemática que la ciudadanía está esperando que se resuelva. enfatizó el alcalde.

¿Qué pasa con las otras obras que hay en Bogotá?

Galán afirma que harán una serie de visitas revisarán todas las obras de Bogotá, para ver qué se puede hacer para destrabar las que están enredadas, y así mismo agilizar y proteger, obras como por ejemplo la del metro: “que se haga, que se termine, que por fin Bogotá tenga metro, que no nos quedemos discutiendo indefinidamente por un proyecto metro, pero también que tengamos estas obras en funcionamiento”

El alcalde reconoció los sacrificios que conllevan las obras en términos de afectaciones a comerciantes y residentes, pero enfatizó que es fundamental que estas se completen de manera oportuna y eficiente.

En conclusión, el alcalde reafirmó su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con todas las partes involucradas para garantizar el éxito de los proyectos de infraestructura y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá.