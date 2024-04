Los errores del informe de la Contraloría sobre las finanzas de las EPS

Caracol Radio conoció en detalle los puntos claves de un documento que cambiaría trascendentalmente la escena actual del debate sobre la Salud, específicamente alrededor de la controversia de los últimos días acerca de la situación financiera de las EPS.

Se trata de una carta que las EPS, a través de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina (ACEMI), acaban de entregar al contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, y en la que dejan en evidencia protuberantes errores en la manera en que se manejaron y presentaron los datos que la Contraloría usó para el informe sobre el estado financiero de las EPS, que causó controversia esta semana.

El informe cuestionado

El lunes, el contralor Carlos Mario Zuluaga se reunió a puerta cerrada con otros organismos de control y judiciales para entregarles un estudio preliminar que evidenciaba, según el funcionario, “un presunto daño al patrimonio del Estado”, estimado en casi 9,3 billones de pesos, “en razón a que parte de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación y de los Presupuestos máximos” habían sido “destinados a actividades, bienes y servicios distintos a la atención del servicio de salud de sus afiliados”. Aunque era supuestamente privado, “alguien” lo filtró para asestarles un golpe desleal a las EPS.

A las EPS se les entregó el estudio, con un plazo de 3 días para responder, pero el asunto se complicó cuando, el mismo lunes, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció apertura de investigación, con base en el documento preliminar. La procuradora Margarita Cabello no asistió a la cita, y como reveló 6AM Hoy por Hoy, no lo hizo por considerar que no era serio pronunciarse o ahondar oficialmente en un informe preliminar, al que mucho le falta para ser definitivo.

Metodología errónea

El informe preliminar del Contralor, recuerda ACEMI, es una presentación en PowerPoint de 36 diapositivas. No lo acompaña un documento escrito con sustentación de fondo y, como se ha dicho, es provisional.

La Contraloría usó lo que técnicamente se llama Plan Único de Cuentas, incluido en un proyecto de resolución publicado por la Superintendencia de Salud en 2016. El plan jamás fue expedido, ni sigue a la clasificación contable vigente que sirve de guía para que las EPS realicen el reporte de sus estados financieros a la Supersalud.

La Contraloría omitió el uso del catálogo de cuentas vigente y en momento alguno advirtió a las EPS sobre la versión del Plan Único de Cuentas que estaba siguiendo para este ejercicio de actuación especial. Las EPS ingresaron la información siguiendo el plan de cuentas vigente, así que, como pudo establecer Caracol Radio, la información adolece de inconsistencias, debido a la falta de claridad en el requerimiento de datos y al uso de un catálogo que nunca fue oficial.

Cifras que no coinciden

Después de revelado el informe preliminar de la auditoria y notificadas las EPS para que procedieran a ejercer el derecho a la contradicción y defensa, se hizo evidente la discordancia entre las conclusiones de la Contraloría y el reporte hecho previamente.

Las EPS, en su reunión de esta tarde con el Contralor, le han entregado una tabla muy completa y bien armada que exhibe las diferencias que hay entre la clasificación contable de veinte cuentas usadas por la Contraloría, en contraste con las cuentas vigentes del catálogo de cuentas financieras vigente de la Superintendencia de Salud.

Los valores de la presentación de PowerPoint que reporta la Contraloría no coinciden con los valores contenidos en las comunicaciones enviadas a cada una de las EPS para ejercer el derecho que mencionábamos de contradicción y defensa.

Diferencias inexplicables

En una muestra de cinco EPS (Salud Total, SOS -recién intervenida-, Sura, Aliansalud y Coosalud) pueden encontrarse diferencias inexplicables. Según lo que estableció Caracol Radio, el gremio de las EPS, le entregó al Contralor, “tanto los conceptos, como los valores de los posibles hallazgos con incidencia fiscal, deberían coincidir entre uno y otro documento”.

Un ejemplo claro: en la presentación de PowerPoint de la Contraloría, Sura aparece con un consolidado de $691 mil millones, mientras que, al hacer las cuentas del requerimiento, dicha cifra es de 305 mil millones. Y esto sucede en la mayoría de los conceptos de la presentación de PowerPoint y los contenidos en las cartas enviadas a cada una de las EPS. Es decir que los documentos que fueron enviados a las EPS no guardan relación con el monto, ni los conceptos usados como presuntos hallazgos. Tampoco se cuenta con un anexo técnico que permita determinar la relación entre unas y otras.

Otro problema detectado se relaciona con las enfermedades de alto costo: En el PowerPoint se evidencia una única cuenta denominada ‘Otros Gastos’ por $0 pesos. Sin embargo, revisando la sumatoria del reporte se señala un mal uso cercano a los $769 mil millones de pesos. “Este error”, dicen las EPS a través de ACEMI, “afectaría el valor final de $9.3 billones comunicados a la opinión pública”.

Las distorsiones de Pandemia

En el primer aparte del documento, que trata sobre los antecedentes, se hace alusión al periodo de pandemia y la supuesta reducción en la frecuencia de prestación de servicios entre los años 2020 y 2022. Un cotejo con los documentos técnicos del Ministerio de Salud (…) evidencia que lo manifestado por la Contraloría es impreciso.

Durante 2020 hubo una compensación entre las frecuencias y el costo medio, lo que se tradujo en un estancamiento del gasto por persona. Para 2021 y 2022 el costo por persona se incrementó un 15.2% y 13.7% respectivamente, una vez superada la situación de crisis sanitaria.

Además, la diapositiva número 6 del PowerPoint de la Contraloría toma como ejemplo de la reducción de frecuencias de Medimás con 20 IPS. Medimás, como se sabe, enfrentaba retiros parciales de afiliados en territorios y se caracterizaba por la negación de servicios. Fue liquidada en noviembre de 2020.

Dice ACEMI: “La hipótesis que respalda el estudio, según la cual se produjo una reducción de las frecuencias durante la pandemia, no es cierta. Ello solo ocurrió durante el año 2020, aunque esta caída estuvo compensada por un aumento en la severidad (costo medio de atención). Esto último fue así por el elevado costo que supuso la atención intrahospitalaria de los afectados graves por el virus Covid-19, de los cuales cerca de 375 mil fueron internados en cuidados intensivos. También fue mayor el gasto en materia de insumos, equipos de protección personal y atención domiciliaria”.

Más inconsistencias

La lista es larga: desconocimiento de metodologías usadas, no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron las cuentas contables afectadas para calcular las unidades operacionales, inconsistencias entre las diapositivas sobre las utilidades de las EPS, falta de un desarrollo contundente de cómo se usaron los recursos de Unidad de Pago por Capitación y de los Presupuestos máximos y poca claridad sobre cómo se analizaron los gastos realizados por terceros.

Lo que sabe Caracol Radio es que las EPS esperan que hoy mismo el Contralor en funciones entregue estos alegatos a sus analistas, para que se hagan las correcciones del caso a un estudio que no solo es parcial, sino que, tendría errores e imprecisiones.