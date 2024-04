Diligencia de Ricardo Roa en Comisión de Acusaciones fue reprogramada para el 18 de abril

Congreso

Para este jueves 11 de abril estaba citado en la Comisión de Acusaciones el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, para que entregara una declaración en el marco de la investigación sobre presunta financiación en la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, campaña que él gerenció.

Sin embargo, debido a que se encuentra en un viaje de trabajo en Cartagena, el exgerente de la campaña solicitó a la comisión que se aplazara su diligencia, la cual quedó reprogramada para el próximo jueves 18 de abril.

También estaba citado para este jueves, e igualmente no asistió, el exnarco Samuel Santander Lopesierra, conocido como ‘el hombre Marlboro’. Distinto a Roa, este no notificó su inasistencia ni presentó excusa; no obstante, tiene tres días hábiles para explicar los motivos de su ausencia.

De esta manera, el próximo jueves 18 será clave para este caso, pues además de Ricardo Roa serán escuchados el empresario Euclides Torres y el hijo del ‘turco Hilsaca’, Jairo del Cristo Hilsaca. En teoría estas son las últimas diligencias que practicarán los representantes investigadores para determinar si abren una investigación formal.