“Demandaré a Gustavo Bolívar por participación en política” dijo en Cali Iván Name

Presidente del Senado Iván Name

Cali

El presidente del Senado Iván Name, cerró ayer la sesión donde se discutiría la Reforma Pensional. Dijo que lo hizo como forma de protesta a la permanente acusación contra el congreso por parte del presidente Gustavo Petro, quien señala que Name, sabotea la discusión de esta reforma, las declaraciones las dio en Cali antes de comenzar la Quinta Audiencia Pública Sobre Regiones Autonómicas.

El senador Name, enfatizó que el jefe de Estado muestra desprecio hacia la institucionalidad del Congreso cada vez que este emite opiniones opuestas a las suyas.

“Porque no estoy dispuesto a aceptar que siga siendo su método, de estar de acuerdo y ser coincidente cuando votamos lo que él quiere y salir a despreciar institucionalmente al Parlamento cuando nos pronunciamos de manera diferente. Es sencillamente eso, una señal de protesta y de advertencia que el Congreso no se deja irrespetar y que la institucionalidad es la que tiene que pronunciarse más que la pasión, más que la circunstancia”.

Las duras declaraciones del presidente del senado Iván Name, contra el director de Departamento de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, se produjeron, luego de que este señalará en su cuenta de X que los congresistas no representan al pueblo y que este debería autoconvocarse para ejercer su soberanía. Para Name, Bolívar está incurriendo en participación en Política, desde su cargo público.

El Pte del Senado Iván Name, sigue saboteando las reformas que necesita el pueblo con la complicidad de las mayorías legislativas. Se ha roto la democracia representativa. Los congresistas ya no representan al pueblo sino a las élites y sus intereses. El pueblo tiene que hacerse… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) April 11, 2024

“Esto no va a ser el fruto del capricho, por lo menos mientras yo esté de presidente del Senado, así que la voz de los cínicos como el señor Gustavo Bolívar a quien voy a denunciar por participación en política, que quieren incendiar el país, esos son los incendiarios realmente y los funcionarios que hoy depredan el gobierno y también lo voy a enfrentar porque no voy a aceptar que la voz del cínico sea el que esté categorizando nuestra actividad señalándola”.

En cuanto a la solicitud de revisar el archivo a la Reforma a la Salud, dijo el presidente del Senado, que ya se anunció la comisión accidental que estará encargada de estudiar y hacer las recomendaciones a la plenaria que es la que decide si se acepta o no el recurso. De ser aceptado iría a una comisión distinta a la séptima que fue la emitió el fallo. De esta manera, se cumplirá el trámite que dice la ley y la constitución, explicó Name.

Informó que el próximo lunes se reanudará la discusión de la Reforma Pensional.