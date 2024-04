Congresistas pidieron trabajar por la soberanía energética y producción interna de gas

Durante el congreso de Naturgas en Cartagena se realizó un panel denominado ‘panorama legislativo sobre la transición energética justa’, en donde participaron los congresistas Miguel Ángel Barreto, Mauricio Gómez Amín, José David Name, María del Mar Pizarro, Jennifer Pedraza Sandoval, Carolina Arbeláez y Juan Espinal.

Ante el anuncio de la posibilidad de importar gas desde Venezuela, solicitaron al Gobierno Nacional trabajar por la soberanía energética del país e incentivar la producción en el territorio nacional.

“Yo creo que deberíamos garantizar la soberanía energética de Colombia, toda vez que si eso no ocurre los hogares afectados serán los más vulnerables. La propuesta que quiero hacer en este panel es que el gas natural es un activo estratégico nacional y que en ese sentido es una apuesta que podamos producir acá de manera eficiente, para que además los costos puedan implicar un precio accesible para los lugares más vulnerables”, expresó Jennifer Pedraza Sandoval, congresista del partido Dignidad y Compromiso.

“Yo creo que es un tema de soberanía energética en Colombia. Depender de otros países, no podemos dejar a la deriva a nuestro país, yo creo que Colombia debe producir internamente su gas”, declaró Miguel Ángel Barreto, del Partido Conservador.

Otro tema importante que se tocó en el panel fue el alto costo del servicio de energía en el Caribe. Los congresistas hicieron un llamado a tener mayor voluntad política y establecer un gran acuerdo nacional que permita que los habitantes de la región paguen tarifas justas.

“Lo que ha afectado el tema de las tarifas es voluntad política, no solamente de Petro sino de Duque, Uribe, incluso de Gaviria. En este país hay plata para todo, menos para ese tema. Aquí hay plata para el metro de Bogotá, pero no hay dinero para que los costeños podamos vivir en paz y pagar una tarifa justa”, expresó Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal.

“Hay un agotamiento social en la costa Caribe pues uno sabe dónde empiezan los temas sociales, pero no cuando terminan. Pagamos la luz o comemos, eso no es mentira, eso es verdad. El llamado es a lo generadores hidráulicos que tienen el 90 por ciento de la generación eléctrica en tiempos normales, a que nos pongamos de acuerdo. La Superservicios tiene que tomar decisiones a favor de los usuarios y las empresas distribuidores deben sentarse a dialogar, es un momento de dialogo en el país”, indicó José David Name, del Partido de la U.