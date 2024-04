¿Qué efecto tendrá el llamado a juicio al expresidente Uribe?

En Hora20 el análisis a los hechos más importantes del día, el llamado a juicio que hará la Fiscalía al expresidente Uribe en el caso por soborno y fraude procesal, lo que viene para el proceso judicial y los efectos políticos. Después el análisis a lo que reflejó las manifestaciones de este martes, el alcance de la movilización y el efecto del llamado del gobierno. Por último, el balance del encuentro Petro-Maduro en Caracas.

El expresidente Álvaro Uribe figurará en la corta lista de los mandatarios que han sido llamados a juicio en la historia del país. Esto después de que el fiscal primero delegado ante la Corte radicara el escrito de acusación contra el expresidente Uribe por su presunta participación en los delitos de soborno y manipulación de testigos. Este proceso que empezó en 2018 cuando la Corte Suprema de Justicia decidió investigar a Uribe y no al senador Iván Cepeda, el demandado entonces, ha pasado por dos solicitudes de preclusión por parte de la Fiscalía, cinco fiscales y ahora entrará en una nueva etapa ante el llamado a juicio. El fiscal encargado desde el 16 de febrero y apenas a cuatro días de que vencieran los términos para presentar la acusación o la preclusión, considera que sí hay elementos suficientes para que el expresidente sea llamado a juicio.

En el escrito de acusación conocido esta tarde se plantea que el expresidente Uribe Vélez, expresidente de la República, contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, que dieran cuenta de hechos o situaciones parcialmente ciertos o que no correspondían a la realidad. Además, se plantea que se habría actuado con dolo.

Este hecho ha generado que desde el uribismo se ponga en tela de juicio al labor de la Fiscalía ante los cambios que ha tenido al institución ante la llegada de Luz Adriana Camargo a la entidad. De otro lado, se ha señalado que esta decisión de la Fiscalía podría llevar al país a un acuerdo para la reconciliación, tal como lo planteó el senador y víctima en este proceso, el senador Iván Cepeda.

Lo que dicen los panelistas

Lariza Pizano, politóloga, periodista, columnista en El Espectador y analista política, señaló en términos de manifestaciones que Gustavo Petro ha tenido un breve repunte en encuestas como la de Invamer en la que aumenta la favorabilidad, “pero la manifestación es un recurso que se agota porque resulta extraño que un gobierno llame a marchar para hacer peticiones”. Agregó que las marchas están mediadas por actores políticos, pero esta marcha era en contra del Congreso por el tema de las reformas, “al estar alejada del Congreso, los mediadores políticos no se activan para convocar gente”.

Sobre el caso del expresidente Uribe, dijo que justo cuando el Presidente dice que nada funciona, hay una decisión que le muestra a sus bases, que de alguna manera la Fiscalía y la justicia funciona, “en términos de polarización siento que esto no va a revivir la radicalización de otros años porque la figura del expresidente ha bajado en lo mediático. Este proceso judicial lo ha desgastado y el debate político ya no es uribismo vs. Petrismo”.

Miguel Ángel del Río, abogado especializado en ciencias penales y criminología, comentó que las movilizaciones organizadas son un contrasentido, “la movilización es un ejercicio de espontaneidad ciudadana, entonces tanto las marchas que apoya al Gobierno, como las que apoyan a la oposición están condenadas al fracaso”. Agregó que la verdadera movilización del Gobierno se logró con la construcción de este proyecto político, “el hecho de que Petro sea presidente es el acompañamiento y la muestra de poder popular. Ahora se requiere es un ejercicio de ejecución”.

En cuanto al caso del expresidente Uribe, dijo que es satisfactoria la posición de la Fiscalía al radicar escrito de acusación, “ya se había agotado la preclusión y es a partir de ese momento en el que no hay otra alternativa a llevar a juicio al expresidente”. También manifestó que Uribe estará en libertad, “el único momento procesal en el que se daría la privación de libertad, es que un juez de conocimiento en última instancia diga que debe haber sanción penal que incluya la privación de la libertad”.

Eduardo Behrentz, ingeniero, columnista y presidente del Instituto Colombiano de Aprendizaje, hizo referencia a la movilización popular explicando que la idea de convocar marchas en el gobierno parece que se desgastó, “cuando uno hace antigobierno y se mueve en sectores independientes funciona, pero eso ya no opera porque se es oficialismo”, con lo cual, agregó que hay un desgaste en la capacidad de convocatoria del Presidente, “esto no es solo ciudadanía, se requiere al activista, al actor político”.

No obstante, dijo que no se hace ilusión con un cambio de metodología, pues cree que el Presidente seguirá con la convocatoria a movilizaciones, así no sean masivas, “creo que seguirá usando ese discurso porque se siente cómodo para ambientar el tema de la Constituyente”.

Carlos Augusto Chacón, abogado, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, Magister en Seguridad y Defensa Nacionales y Magister en Estudios Políticos e Internacionales, dijo que más que buscar respaldo y legitimidad a lo que hace el Gobierno a través de la manifestación, estas expresiones van en la línea de atacar la legitimidad de otras instituciones para fortalecer su discurso y justificar el cuento de la Constituyente, “si algo tiene claro Petro es que debe minar la legitimidad y la confianza en las instituciones. La Constituyente no es una consecuencia, es algo sobre lo cual se construyó una narrativa, como lo del golpe blando”.

En cuanto al proceso del expresidente Uribe, dijo que resulta por lo menos una coincidencia que el llamado a juicio al expresidente Uribe sale al tiempo que se pone en los medios de comunicación el acto legislativo para el perdón judicial,. “se habla del ambiente de pugnacidad generado por la política y el conflicto”. Ante lo cual, dice que se está creando un estado de opinión para poder darnos la mano todos y que el Presidente dé indultos a unos y a otros.