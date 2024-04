Miércoles 10 de abril las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

15 mil procesos adelantan la unidad administrativa especial penal militar y policial en el país

En las instalaciones de la Octava Brigada del Ejército fueron inaugurada las instalaciones de la unidad con el fin de generar espacios acordes a los procesos que se llevan a cabo.

El director general de la unidad administrativa especial de la justicia penal militar y policial, José Reyes Rodríguez dio a conocer que en procesos por sistema inquisitivo hasta hace un año tenían 32 mil a nivel país, pero han evacuado y actualmente son 15 mil.

En cuanto a los temas más recurrentes de esos procesos señaló que tienen que ver con delitos militares, deserción, abandono del puesto y también que son compartidos con la justicia ordinaria como son homicidios y hurtos.

Socializó que las nuevas instalaciones cuentan con las condiciones como la sala de audiencias para el proceso de investigación, juzgamiento y condena a policías y militares que han cometido delitos en ejercicio de sus funciones.

Vale anotar que son 600 millones de pesos de inversión en las nuevas instalaciones unidad administrativa especial penal militar y policial en Armenia.

En Armenia, ordenaron archivar la investigación contra un profesor denunciado por presunto abuso sexual, ya que todo se trató de un montaje de las estudiantes porque les caí mal el docente.

Estamos hablando del docente Arbey Arias Gonzales, profesor de la Institución Educativa Ciudadela del Sur al que el departamento administrativo de control disciplinario de la alcaldía de Armenia ordenó archivar la investigación disciplinaria

El abogado del maestro, Jaime Andrés López señaló que pudo demostrar con base en los testimonios de una de las estudiantes involucradas que el profesor nunca incurrió en la conducta denunciando y esto deja una lección y es que no se puede jugar con la dignidad de una persona.

Desde el sindicato de Educadores del Quindío rechazan denuncias falsas sobre acoso sexual

Ante el caso que se ha dado a conocer sobre un docente que fue culpado de un acoso sexual y después de dos años de proceso logró demostrar su inocencia, la presidenta del SUTEQ Vivian Charlot Bernal reconoció la complejidad del asunto.

Sostuvo que en algunas ocasiones los estudiantes desean cobrar venganza porque el rendimiento académico no es el mejor y culpan a los docentes.

Fue clara en manifestar que propician los espacios de capacitación para orientar a los maestros en evitar escenarios que puedan generar algún comentario que afecte su imagen e integridad.

Víctimas de desaparecidos en el Quindío claman verdad y búsqueda integral

En el marco del día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado desde el departamento realizaron un llamado a las autoridades para brindar un mayor acompañamiento.

La representante legal de la fundación de supervivientes Maná, Libia Ospina mencionó que se estiman sean más de 400 los desaparecidos porque, aunque entidades no reconozcan, en el territorio si se generaron estas acciones ilegales.

Recordó que son 21 familias que integran la fundación y que día a día trabajan arduamente por encontrar la verdad de sus desaparecidos con el fin de terminar con la incertidumbre.

Específicamente exhortó a las autoridades de que no los recuerden solo en fechas especiales o conmemorativas, sino que sea constante el apoyo que permita agilizar los procesos de esclarecimiento de los hechos.

Destacó que el 30 de junio del año anterior fueron entregados a sus familiares los restos óseos de un quindiano desaparecido hace 19 años y avanzan en el proceso de identificación de un segundo cuerpo.

El próximo 1 de mayo entrará a operar en nuevo modelo de salud para los maestros del Quindío

Ante la complejidad que se ha vivido de denuncias recurrentes por las deficiencias en el servicio de salud con Cosmitet, la presidenta del sindicato de Educadores del departamento, Vivian Charlot Bernal dijo que la manifestación realizada en las últimas horas desde el parque de los fundadores a favor de las reformas y víctimas también como despedida de dicha EPS.

Dio a conocer que contarán con un nuevo modelo de salud que será liderado por la Fiduprevisora donde contratarán directamente y permitirá tener una auditoría por servicio prestado. Así mismo resaltó que son más de 11 mil los docentes beneficiarios de dicha EPS en el departamento.

Es de resaltar que la marcha establecida por el SUTEQ culminó sin dificultad en la plaza de Bolívar de la ciudad donde se llevaron a cabo diferentes actividades culturales.

Polémica por un altercado que involucra a un concejal del municipio de Montenegro

Y es que en redes sociales se viralizó un video donde aparecen varias personas en un altercado a las afueras de un establecimiento comercial del municipio durante el fin de semana, pero lo que ha llamado la atención es que dos de los involucrados es el concejal Rafael Antonio Guerra y su esposa.

En el video que fue captado por ciudadanos se evidencia al cabildante de mal humor manoteando y alzando la voz donde otras personas intentan calmarlo sin lograr un resultado positivo.

El secretario de Gobierno, Mauricio Cárdenas indicó que de acuerdo con lo que han podido establecer es que hubo un altercado que desencadenó en alteración de orden público, pero no hubo agresión física.

el concejal Rafael Antonio Guerra se ha referido sobre el hecho aclarando que en ningún momento agredió a su esposa porque siempre ha sido respetuoso de las mujeres y que todo se debió a un malentendido. Explicó que este suceso apunta a dañar su imagen como político del municipio y sabe quién es la persona que está detrás de la polémica.

La esposa del concejal también se pronunció a través de un video en el que descarta agresión y ratifica lo expresado por el concejal en el comunicado de prensa.

Ciudadanos se quejan de los retrasos, falta de insumos e intermediarios que cobran por cupos en la fila para trámites de la licencia de conducción en Armenia

Luisa Fernanda Orozco es una ciudadana quien expuso su caso donde denunció la falta de organización y agilidad para obtener la licencia de conducción al día.

Aseguró que madrugó con el fin de tener suerte en la repartición de fichas incluyendo lo inseguro y tenebroso de la zona en la antigua estación del ferrocarril, sin embargo, cuando ya estaba próxima a ser atendida evidenció como intermediarios venden cupos impidiendo el avance en la fila para quienes no pagan por eso.

Se mostró preocupada por la situación porque considera no hay ningún tipo de control y la persona que vende los cupos entre 50 y 90 mil pesos lo hace sin ningún tipo de pudor.

El secretario de tránsito de Armenia, Daniel Jaime Castaño reconoció primero que desde hace dos semanas han tenido inconvenientes con los sistemas y el Runt, además que se agotaron los insumos y esperan que a finales de abril esté listo el nuevo contrato y eso ha provocado represamiento

Sobre los tramitadores y cobros en las filas, hizo el llamado para que no se dejen engañar con el cobro de dineros, ya que eso es falso

Filandia fue el municipio más visitado en la semana santa con la llegada de 49.000 vehículos durante los ocho días de la semana mayor con un incremento del 31%, así lo reveló La Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío gracias al estudio del Observatorio de Turismo

Según el observatorio de Semana Santa de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío 52% de los visitantes viajó en familia, 26% en pareja, 16% en excursiones y 6% solos

Los municipios son sin duda uno de los mayores atractivos, el 41,6% de los visitantes viene a la región para recorrer sus pueblos

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Rodrigo Estrada indicó que en ocho días se percibió una derrama económica de más $67 mil millones de pesos calculada según los datos de ingresos a 10 parques temáticos, el promedio de gasto por persona y el flujo vehicular en cinco municipios: Filandia, Salento Córdoba, Pijao y Buenavista)

Cabe destacar que el 68% de los turistas repiten su visita al departamento y un 16% manifestó haber repetido el Quindío más de cinco veces

Según el estudio respecto a 2023 el Valle del Cauca fue el departamento que mayor cantidad de turistas atrajo, en la modalidad pasadía y Cundinamarca sigue siendo el departamento con mayor cantidad de visitantes que deciden alojarse en el Quindío.

Cabe destacar que la ocupación y aforo tanto en restaurantes, tiendas de café y hospedajes se mantuvo entre un 60% y 70%

El alcalde de Armenia dijo que 100 días son pocos para mostrar resultados, pero avanzan en las gestiones de ejecución

El mandatario local, James Padilla se refirió a los 100 días que cumplió en cabeza de la alcaldía municipal y fue claro que es muy poco el tiempo para evidenciar los resultados que la ciudadanía espera.

A pesar de lo anterior manifestó que trabajan arduamente para cumplir con los proyectos planteados por eso avanzan en la presentación del plan de desarrollo ante el Concejo Municipal.

De otro lado, la presidenta del Sindicato de Educadores del departamento Vivian Charlot Bernal considera no se ha tenido cuenta al sector con el objetivo de exponer las principales necesidades.

Fue enfática en decir que desde un principio han solicitado un espacio con el gobernador el cual no ha sido posible por lo que interpretan que no lo desea y no tiene la voluntad política. Criticó que apenas después de tres meses del inicio de clases se esté llevando a cabo la contratación de docentes cuando era evidente el déficit del personal.

En cuanto a las obras que se llevan a cabo en la ciudad desde la alcaldía señalan que la Avenida 19 Norte con una inversión de 38.000 millones de pesos será entregará en el mes de junio y el mantenimiento a la malla vial en 16 sectores diferentes del municipio con 100 puntos de parcheo en lo que va corrido del 2024.

Diez universidades públicas y privadas del Quindío se unieron para conformar la RED IQ, red de instituciones de educación superior que apunta a educación de calidad, el bienestar universitario y la vocación colectiva de ver en el territorio el aula común de la docencia universitaria y para la extensión y la investigación.

En deportes, Con 32 encuentros deportivos, que se cumplirán este miércoles 10 y viernes 12 de abril, a partir de la 1:30 p.m., prosiguen las jornadas deportivas de los Juegos Intercolegiados Comfenalco Quindío 2024.

Los encuentros se llevarán a cabo en las instalaciones deportivas del Parque Soledén y en el coliseo del colegio Gi School y Bethlemitas, en las disciplinas de voleibol, baloncesto, fútbol, fútbol sala y fútbol de salón. En esta primera fase, intervienen 28 instituciones educativas públicas y privadas del Quindío, con la participación de más de 1.000 estudiantes deportistas.

