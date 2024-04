Masters de Augusta: Programación y dónde ver el prestigioso torneo de golf

Comienza el Masters de Augusta, uno de los torneos más importantes de golf, en el circuito del PGA Tour. Una de las expectativas que hay alrededor de este certamen es la participación del pentacampeón Tiger Woods, quien salió eliminado de la edición anterior por una fascitis plantar.

Desde el jueves 11 hasta el domingo 14 de abril, el mundo del deporte estará atento a lo que pase en el Club Nacional de Golf de Augusta, en el estado de Georgia.

Este año se cumple la edición 90 de este importante campeonato que reúne una historia bastante amplia en el mundo del deporte. Una razón de ello es el particular trofeo que entrega, pues cada año el campeón recibe la icónica chaqueta verde, símbolo de triunfo y prestigio. Con la particular prenda, también se entrega un trofeo con la forma de la casa club de Augusta, la medalla de oro, y la mayor parte de la bolsa de premios de 18 millones de dólares.

Camilo Villegas será el golfista que representa a Colombia, volviendo a este certamen tras nueve años de ausencia. La edición de 2009 fue su mejor participación, cuando terminó en la posición 13, quedando a poco del Top 10, escalafón en el que nunca ha figurado antes.

Los favoritos a llevarse el campeonato de este año son Scottie Scheffler, nuevo campeón de The Players, Rory McIlroy, uno de los más constantes en los últimos torneos, Jon Rahm, vigente campeón del Masters. Aunque Tiger Woods no figura dentro de este selecto grupo, no hay que dejar de lado al pentacampeón de este certamen.

Programación del Masters de Augusta (Hora Colombia)