¿Cuál es la historia de la chaqueta verde y por qué es el premio del Masters de Augusta?

Está pronto a comenzar el Masters de Augusta, uno de los torneos más importantes del golf a nivel mundial, perteneciente al PGA Tour. Este año será la edición 90 de este campeonato que figura como el primero en el calendario de los majors de la disciplina deportiva.

El año anterior, el español Jon Rahm se llevó el título de este certamen, llevándose la enigmática chaqueta verde que se le entrega al respectivo campeón. Con un resultado total de 276 puntos y superando a Scottie Scheffler y Rory McIlroy, el golfista español de 29 años se vistió por primera vez la chaqueta verde. Este objeto pertenece a uno de los palmarés deportivos más particulares en el mundo del deporte. ¿Pero a qué se debe su prestigio?

Un recorrido por la historia

Aunque Estados Unidos es el epicentro de esta competencia, todo inició en la ciudad de Hoylake, ubicada al noroeste de Inglaterra. Allí, en 1930, se hizo el Abierto Británico de Golf, realizado en el Royal Liverpool Golf Club. Uno de los presentes fue el estadounidense Bobby Jones, uno de los deportistas más celebres en el momento.

El norteamericano se impresionó bastante por el uniforme que lucían los capitanes del Royal Liverpool Golf Club, que entre sus prendas se componía de una chaqueta (blazer) roja. En aquella reunión, Jones fue insistente con preguntas a Kenneth Stroker, uno de los capitanes, quien en un momento le respondió “Señor Jones, si está tan fascinado con esto, le daré mi abrigo en caso de que gane nuestro campeonato esta semana”, según cuenta el historiador Joe Pinnington en una entrevista anterior con CNN.

Apenas escuchó esas palabras, Jones no se sacó de la mente el llevarse el título que lo convertiría en ganador del evento, sino que daría el punto de partida para lo que hoy se conoce como uno de los trofeos más emblemáticos y particulares en el mundo del deporte. Regresó a Estados Unidos y tras un considerable tiempo de planeación y organización, fundó el Augusta National Golf Club en 1933.

Tardaron 16 años para que el propio fundador estableciera que el ganador de cada año recibiese la chaqueta verde con el escudo bordado de escudo del Augusta National Golf Club, como premio por haberse coronado campeón. Así fue como Sam Snead, campeón de la edición 1949 fue el primer golfista en vestir la alucinante prenda.

Confección a la vanguardia

Las primeras chaquetas fueron hechas por Brooks Uniform Company, manufacturera que tuvo el contrato hasta 1967, cuando se dio por terminado el vínculo porque la tela venía siendo de un material bastante grueso. De ahí en adelante, Hamilton Tailoring Co., compañía con lugar en Cincinatti fue la encargada de elaborar tal prenda. Aunque a simple vista es una chaqueta, todos sus componentes provienen de distintos lugares y con ciertas particularidades.

El color de las chaqueta es correspondiente al Pantone 342. Su popularidad en Estados Unidos ha sido tal, que ese color comenzó a llamarse como el Verde Masters. La prenda cuenta con tres botones, el escudo del Augusta National Golf Club en el bolsillo izquierdo, a la altura del pecho, y también en los botones de las mangas.

La materia prima es conocida como lana tropical, que también se denomina como lana de peso de verano. Esta tela es proporcionada por la fábrica Forstmann Co., ubicada en Dublin, Georgia. Los botones son confeccionados por Waterbury Co. empresa de Connecticut, y el parche del Augusta National Golf Club, está a cargo de A&B Emblem Co. con sede en Weaverville, Carolina del Norte.

Un acto que se convirtió en regla y tradición es que en cada edición del Masters, el campeón de la edición anterior ayudará a vestir la nueva chaqueta al nuevo ganador del torneo.

Máximos ganadores del campeonato