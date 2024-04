Comunidad bloquea la Transversal del Cusiana por desacuerdo con restricción de vehículos

Pajarito

Desde el domingo 7 de abril, el Invías restringió el paso de vehículos con peso superior a 32 toneladas y ya la comunidad está afectada, porque viven de prestarle servicios diariamente a los conductores que transitan por esta vía que conecta a los departamentos de Boyacá y Casanare. Por eso, decidieron bloquear la vía a la altura del Puente Los Grillos, exigiendo que se dé una solución definitiva.

“Llevamos tres años pidiendo que nos ayuden y nadie nos escucha. Exigimos que venga el director del Invías y que se presente con una solución definitiva. Si eso no pasa, nosotros no nos vamos a ir de aquí”, señaló la vocera de esta comunidad, Nidia Milena Riveros Acevedo.

Así mismo, enfatizó que la inconformidad es porque el Invías no los tiene en cuenta cuando van a tomar estas medidas: “a nosotros no nos han socializado ni el estudio que dice que este tramo no es viable y tampoco la resolución de la restricción en la vía”.

Los principales afectados por esta restricción, son los hoteles, restaurantes, cafeterías, lavaderos y montallantas, que están ubicados en la vía.