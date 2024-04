Una de las menores evadidas del centro de protección sigue siendo buscada por autoridades

Medellín, Antioquia

La dirección regional del ICBF Antioquia entregó más detalles de las dos menores que fueron encontradas en un hotel del poblado con el estadounidense Timothy Alan Livingston, hoy prófugo de las autoridades y que según la alcaldía está en el estado de Ohio.

Adriana Velásquez, subdirectora nacional del ICBF, dijo que una de las menores evadidas del centro de protección se fugó el pasado viernes, pero el día sábado fue recuperada, y que ayer lunes escapó la otra menor, de la cual aún sigue sin saberse nada de su paradero y sigue siendo buscada.

La funcionaria recalcó que las dos menores, una de ellas migrante, tienen antecedentes de haber estado en otros lugares, los mismos de los cuales también se habían evadido.

Estas son sus palabras: “Estamos también haciendo el llamado al sector educativo porque son niñas que tienen un rezago educativo tan preocupante seguramente tenemos formas en las que no solamente se han evadido porque ya se han evadido más de una oportunidad de los centros de atención del centro vida señor alcalde que ustedes operan aquí en la alcaldía, las niñas estuvieron en la atención hace un tiempo en esos centros y también se evadieron, es decir todos tenemos que convencernos que lo que hagamos como entidades como sociedad y como actores del sistema nacional de Bienestar Familiar debe procurar que la decisión de esas niñas no sea nuevamente evadirse, tenemos que darles las condiciones de educación que quieren hacer ellas claro, nivelarse porque una de ellas tiene una especie de analfabetismo funcional entonces ha tenido una vida tan dolorosa tan dolorosa que realmente las acciones son pocas y no podría ser solamente el ICBF el que se disponga a asumir”.

Interpol ya tiene circular azul en contra de Timothy Alan por caso de menores en Medellín

La funcionaria también detalló que una de las dos menores en mención, que hoy es objeto de preocupación y atención, ha tenido un abandono irregular de su familia, lo que genera aún mayor preocupación por el acompañamiento de los padres de los menores. La señora Vélez, además, aprovechó para enviarle un mensaje a la menor que sigue evadida del centro de protección.

“Entonces aquí el llamado es primero a ella, si nos está escuchando para que crea su propio proceso, para que crea en lo que nosotros hemos podido transmitir como ICBF y es que cualquiera que sale ofrecimiento económico de oportunidades de intercambio de bienes de lo que sea jamás va a reemplazar una dignidad, jamás va a reemplazar su proyecto de vida.

Además, informó que actualmente en la ciudad de Medellín hay entre cuatro y cinco casos similares al de las dos menores.

Finalmente, la directora regional del ICBF aseguro que Antioquia es el segundo departamento en el ranquin de exploración sexual contra menores de edad; en ciudades, Medellín ocupa el quinto lugar.