Sale de la clínica el alcalde de Santa Bárbara de Pinto, quien permanecía en Barranquilla

Tras permanecer un mes internado en una clínica de Barranquilla, dan de alta al alcalde de Santa Barbara de Pinto, Heguel Garizao Osorio, quien había resultado herido en un ataque armado.

El mandatario del municipio del Magdalena, recibió la salida, luego de estar en la UCI de la Clínica Portoazul, a donde había llegado gravemente herido tras recibir tres impactos de bala, el pasado 5 de marzo cuando salía de un colegio de la mencionada población.

“Estoy alimentándome bien, después de estar un mes en UCI, sedado y después de varias cirugías que me hicieron; pero en una semana que me pasaron a piso, me recuperé bastante”, explicó el mandatario del Magdalena.

Por este hecho fue capturado un joven, señalado de dispararle al alcalde y que ahora se encuentra entregando su versión de lo sucedido.

