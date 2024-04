Denuncian retrasos de nueve años en proyecto de vivienda Acuarela en Barranquilla

El proyecto Acuarela empezó a ser construido en zona vecina a Villa Campestre en el 2016 por la firma GRAMA CONSTRUCCIONES S.A., hoy sometida a un proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, por una profunda crisis económica y escándalo en el que se vio sometido el exembajador Fernando Marín Valencia, uno de los principales accionistas, quien en el 2020 fue condenado por el delito de soborno en actuación penal.

Marín Valencia ha sido vinculado en el denominado ‘cartel de la contratación’ de Bogotá, supuestamente para favorecer a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, sacando plata del país a través de firmas inmobiliarias.

El proyecto inicialmente contemplaba levantar tres torres de 20 pisos, con apartamentos que en su momento costaban 220 millones de pesos y de las cuales una sola torre fue construida en su totalidad y otra quedó hasta el piso 12.

El proyecto, además del abandono por parte de la constructora GRAMA, afronta otros desafíos: luego de la construcción de la Circunvalar de la Prosperidad, los edificios quedaron en terrenos de Barranquilla y para su ejecución inicial, contó con permisos de Puerto Colombia.

Guillermo Peña, vocero de las familias afectadas, señaló que se requiere el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla para encontrar soluciones.

“La licencia se venció y había que cambiar la licencia de construcción y Barranquilla resolvió que no podían ser más de 12 pisos que se podían construir. La constructora GRAMA por los malos manejos de su gerente, entra en un proceso 1116 y ahí hemos perdido contacto de todo, la oficina ya no está, no responden”, explicó.

Marchas del 9 de abril: Así será la movilización en Barranquilla

¿Qué dice la constructora responsable?

Caracol Radio intentó obtener respuesta por parte de GRAMA y de su firma de abogados, sin obtener pronunciamiento alguno.

En medio de esta historia de desesperación de las familias que invirtieron los ahorros de su vida hay una luz al final del túnel con la aparición de la constructora CMS, cuyos inversionistas se han mostrado interesados en culminar con el proyecto.

Sobre esta posibilidad, el vocero de las familias afectadas indicó que la nueva constructora estaría proponiendo culminar los apartamentos habitables, pero no con los acabados pactados hace nueve años.

“Aparece una firma que se llama CSM, que dice que se van a quedar con el proyecto, que van a entregar los apartamentos en el estado que están, con puertas, pero sin pisos ni acabados y sin terminar las áreas comunes. Eso implicaría hacer una vivienda como si fuera tipo VIS, aunque no es así y no fue para lo que invertimos”, explicó Peña.

Caracol Radio dialogó con representantes de la constructora CMS y aseguraron estar interesados en culminar el proyecto bajo el cumplimiento de indicadores como el interés de las familias, la aceptación de la nueva oferta de acabados, las condiciones estructurales de las torres construidas y las garantías normativas ante la modificación limítrofe de Barranquilla y Puerto Colombia, para lo cual ya se ha avanzado con mesas entre los abogados de la firma y las autoridades locales.

Lea también: Tres millones de toneladas movilizadas en Puerto de Barranquilla en primer trimestre 2024