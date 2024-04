Yilmar ‘Speedy‘ González antes de ser boxeador: “Trabajé en el cementerio durante 12 años”

Yilmar González

El reloj sigue corriendo en el camino a los Juegos Olímpicos, y los deportistas colombianos se preparan para llegar en óptimas condiciones para enfrentar a los mejores competidores de las diferentes naciones.

En conversación con el programa de domingo de Caracol Deportes, Yilmar ‘Speedy’ González habló de su preparación, y su historia de vida, y más aspectos como deportista, de camino a las justas deportivas. “Finalizando el mes vamos a viajar a China, donde vamos a tener un campeonato internacional que va a servir como preparación, y así llegar en óptimas condiciones para los Juegos Olímpicos que son en el mes de julio”, declaró.

Un camino escabroso

El nacido en Puerto Tejada, Cauca, confesó que la distancia con su familia es uno de los aspectos más complejos de la vida deportiva, pero que es algo que vale para brindarle una buena calidad de vida a su familia. “Lo que más me cuesta a mí es estar como alejado de mi familia y mis hijos. La verdad es algo bastante duro para mí, pero bueno, en la vida tiene que hacer sacrificios y pues estoy sacrificando ese tiempo de estar con mi familia, pues para buscar un mejor futuro”, apuntó.

Toda su vida no fue dedicada al deporte, pues antes de colocarse los guantes y subirse al ring, tuvo un camino cuesta arriba, que aunque costó demasiado, rindió en gratos frutos a nivel personal y profesional. “Crecí en un barrio que es bastante pesado, pero bueno, uno tiene que saber vivir. Yo era un muchacho que no me metía con nadie y pues me mantenía muy enfocado en mis entrenamientos. El boxeo me ayudó mucho para alejarme un poco de las calles, de ir a coger de pronto malos vicios, y bueno, aquí también para ayudar a mi familia”, confesó.

“También trabajé en el cementerio jardines de la Aurora durante 12 años, en el cual ese trabajo me ayudaba mucho también para ayudar a mi mamá, pues en las cosas que necesitaba en la casa. Viví ese momento, y aunque ya no estoy trabajando allá, vivo muy agradecido porque ese trabajo la verdad me sirvió mucho. Y en los momentos más difíciles, pues la gente me colaboraba mucho allá, dándome trabajo y no siempre voy a ir agradecido”, añadió.

Su llegada al boxeo

El clasificado a París 2024 habló un poco de su llegada al deporte de contacto, en el cual llegó por ayuda de una persona cercana. En este deporte ha descubierto un mundo lleno de victorias y caídas de importante aprendizaje.

“Un amigo llamado Christian Angulo me ayudó a ingresar a los entrenamientos y conoció al profesor de Castro En donde me han enseñado muchas cosas, valores y principios. Me quedó gustando el boxeo desde que fui a la primera competencia en la ciudad de Sincelejo, Sucre, donde conocí por primera vez el mar y eso me motivó, pues hace vivir como practican el boxeo y así seguir conociendo el mundo”.

Admiración a un ídolo

Todos los deportistas toman a algún personaje del pasado como referencia, llegando incluso al título de ídolos. Para ‘speedy’, el mítico peleador, Muhammad Ali, es su figura representativa, del cual ha buscado parecerse en su velocidad y contundencia.

“He visto videos de él, y fue un boxeador que a pesar de su peso corporal, se movía muy bien en el cuadrilátero, y era muy veloz. A veces trato de agarrar cositas técnicas de las que él utilizaba en cada combate, y pues a veces me salen. Él era el mejor boxeador”, concluyó.