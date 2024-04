Carlos Lampe: “con Millonarios nos tenemos que pelear ese segundo puesto a muerte”

El experimentado arquero del Bolívar y de la Selección de Bolivia, Carlos Lampe, uno de los referentes de ´La academia´, habló en El Alargue de Caracol Radio sobre el importante duelo que se vivirá este jueves por la segunda fecha de la Copa Liberadores ante Millonarios en el Estadio Hernado Siles. Los bolivianos vienen de golear 0-4 a Palestino en Chile y los azules de empatar a un tanto ante Flamengo.

El equipo de Alberto Gamero mostró buen fútbol ante Flamengo en la primera fecha. A pesar de quedarse con un hombre menos, logró empatar el marcador y rescatar un valioso empate, Lampe empezó hablando sobre la expectativa que tienen para este compromiso. “Va a ser un partido muy importante para nosotros, es nuestro primer partido de local, Millonarios va a ser un rival directo en busca de la clasificación a octavos de final, va a ser fundamental para nosotros, le damos mucha importancia a los partidos en condición de local porque es donde se puede clasificar, queremos ratificar el buen rendimiento que tuvimos en Chile”.

Flavio Robatto entrenador de Bolívar, que tuvo un paso por el club capitalino, lo ha elogiado y se ha mostrado prevenido ante el nivel de varios de sus jugadores. Sobre lo que les ha dicho el entrenador sobre Millonarios, el portero comentó: “No, pues Flavio y su cuerpo técnico nos van a dar las mejores herramientas, de los tres rivales por ahí es el que menos conocimiento tenemos, pero bueno en mi caso hace poco tiempo me enfrenté a ellos, va a ser mi tercera vez que lo enfrentó en una Copa Libertadores y yo más o menos conozco como es el futbol allá, conozco muchos jugadores, pero creo que más importante va a ser que nosotros hagamos las cosas bien, porque este es un partido que la altura casi no le va a afectar a Millonarios, obviamente van a jugar a 1000 metros más, pero el que haga las cosas bien va a ganar y eso queremos hacer nosotros, pero seguro va a ser un partido muy difícil”, sentenció Lampe.

¿A qué juega Bolívar, cuál es su idea de juego?

“Bueno, yo creo que en un partido de local o de visitante uno se da cuenta a lo que juega este equipo, somos muy agresivos, vamos a jugar de igual a igual todas las canchas, tratamos de siempre tener el balón, de ser protagonistas con la pelota y luego tratar de recuperarla lo más pronto posible, somos un equipo de buen pie y vamos a ser un rival duro con todos los que se enfrenten con nosotros”.

¿Tiene referencia de algún jugador de Millonarios?

“Bueno, sus dos nueve son jugadores importantes, son jugadores movedizos, sabemos también que tienen un par de bajas, una muy importante y sensible para ellos, el capitán, pero bueno esta semana los estamos empezando a estudiar, porque lo que te digo va a ser un partido duro y el que haga las cosas bien se va a llevar la diferencia, ni acá ni en Bogotá se va a sentir la altura”.

¿Cómo analiza el grupo que les tocó?

“Cuando salió el grupo y ahora que ya hemos empezado a jugar, Palestino, Millonarios y Bolívar por un cupo para acceder a octavos de final, yo no te digo que Flamengo va a ser primero, porque obviamente nosotros queremos ser primeros, pero por la jerarquía de plantel que tiene Flamengo, por la calidad de sus jugadores, para mí ellos van a clasificar en nuestro grupo, pero esto es fútbol y todos los partidos hay que jugarlos. En los papeles dice que ellos tienen que clasificar, pero te repito esto es fútbol y puede que no lo hagan. Sin embargo, con Millonarios nos tenemos que pelear ese segundo puesto a muerte, va a ser un grupo muy parejo el nuestro”, finalizó.