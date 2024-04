Otro elefante blanco en Bucaramanga, los dejaron sin nada

Bucaramanga

La obra que buscaba mejorar los espacios de recreación y deporte del barrio Ciudad Bolívar, inició el 10 de abril del 2023, el contratista era el Consorcio Deportivos SM y tenían un plazo de seis meses para entregar la obra.

El gimnasio que antes funcionaba en el sector se construyó con recursos y mano de obra de la propia comunidad, según vecinos era un lugar que funcionaba bien y donde los jóvenes podían compartir en un lugar sano y lejos de vicios.

“Ya va a cumplir el año desde que empezaron supuestamente a reformar pero no hay nada. Cuando teníamos el gimnasio muchas personas llegaban todos los días desde las 5:30 a.m. Ahora, nos quitaron las maquinas que teníamos, no nos la dejan ponerlas nuevamente ni tampoco nos ponen maquinas ellos”. Dijo uno de los habitantes del sector.

La administración anterior quería mejorar los espacios, por eso removieron los equipos deportivos que se encontraban ahí, sin embargo los equipos nuevos nunca llegaron. Dejaron un espacio vació y con escombros. Aunque la obra pertenece a la administración anterior, hace un mes la comunidad convocó a una reunión con la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía actual, sin embargo esta última no asistió.

#Bucaramanga | ¡Otro elefante blanco! En el barrio Ciudad Bolívar les quitaron su gimnasio al aire libre con la promesa de equipos nuevos, a más de un año tienen un espacio totalmente vacío.🚨#Santander #Caracolradio #Noticias pic.twitter.com/tco8vvEZJT — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) April 8, 2024

“La administración municipal ni siquiera se apareció a dar alguna explicación de qué estaba sucediendo con este proyecto, lo único que sabemos es que hay una plata para los aparatos deportivos que se tiene que dar a una empresa en Medellín, pero hace falta dar el restante que según argumentan son aproximadamente 200 millones de pesos para poder instalar este gimnasio. La demora es solamente por parte de la Administración”. Dijo Josué Higuera, líder de la acción comunal de Ciudad Bolívar.