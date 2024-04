Incrementan patrullajes y campañas de Policía y Ejército en zona urbana de Armenia

Armenia

En Armenia, el alcalde incrementó con Ejército y Policía los patrullajes en la zona urbana y rural ante la aparición de pancartas con mensajes e imágenes alusivas a las disidencias de las Farc.

El alcalde de Armenia James Padilla García en compañía del Gaula de la Policía y de la Octava Brigada del Ejército recorrieron las calles y locales comerciales del centro de la ciudad difundiendo la campaña contra la extorsión “yo no pago yo denuncio”.

El mandatario explicó “una campaña muy importante, por supuesto acompañados de nuestro Ejército Nacional de nuestra policía brindándole todas las garantías a la gente de Armenia específicamente a los comerciantes de nuestra ciudad que no vamos a permitir que ninguna presencia de grupos armados o de delincuencia común vengan a extorsionar o hacer de las suyas a nuestro territorio que históricamente ha sido una ciudad tranquila libre de extorsión de secuestros de terrorismo.

Y agregó “podemos permitir que circunstancias o grupos armados vengan a introducirse en nuestro territorio, estamos entregando unos volantes a la comunidad donde se encuentran las líneas a las cuales se pueden comunicar el 165 y el 147 para qué situación sospechosa se ha comunicado de inmediato a los grupos Gaula tanto de la policía como de nuestro ejército para que sean atendidos inmediatamente,

Letreros y pancartas de las disidencias de las Farc

El alcalde de la ciudad puntualizó “precisamente por eso estamos en esta campaña, porque no queremos dar ventajas, no queremos permitir ninguna situación. Se está haciendo objeto de análisis de Investigaciones todo este tipo de panfletos de carteles, pero no vamos a aflojar. Estamos adelantándonos a cualquier situación y diciéndole a la gente que cuenta. con el respaldo de la administración tanto municipal como departamental y de nuestras entidades de seguridad como ejército y Policía.

