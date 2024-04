Paciente de EPS Cajacopi denuncia falta de autorizaciones

Barranquilla

Cuatro veces ha sido remitido Luis Eduardo Vega Herazo, de 24 años, desde el pasado 6 de febrero buscando la atención de calidad para atender un derrame pleural tras contraer COVID-19, debido a la ausencia de respuesta positiva por parte de la EPS Cajacopi para la autorización de una radiología intervencionista y paracentesis abdominal.

En diálogo con Caracol Radio, Yolima Herazo, madre del joven, narró que su hijo contrajo COVID-19 en dos ocasiones, lo que desencadenó en la acumulación de líquidos en su sistema respiratorio y digestivo.

“Hemos afrontando dos situaciones en los que pensé que mi hijo podría morir y sé que las IPS donde ha estado han dado la mejor atención que le es posible, pero el problema está en Cajacopi en que no autoriza los procedimientos”, señala la desesperada madre.

El joven ha estado hospitalizado en el Juan Dominguez Romero de Soledad, Clínica La Misericordia, Fundación Adelita de Char y este sábado 6 de abril fue remitido a la Clínica Santa Mónica.

“A cada clinica que llego cuando ven que es afiliado de Cajacopi enseguida ponen trabas para atenderlo, no sé si es porque la eps no cubre o no les paga el servicio, pero mi hijo está siendo víctima de paseo en las clínicas y su salud desmejora cada día”, indicó.

Caracol Radio buscó a la EPS Cajacopi, la cual después de las insistencias de la familia del paciente atendió el caso logrando remitirlo a una UCI.

